Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στους χώρους του Πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ στη Βαλτιμόρη.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την «κατάσταση» που δημιούργησε «ένοπλος που άνοιξε πυρ» και κατόπιν τόνισε πως υπάρχουν «πολλά θύματα» κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ.

Παρότρυνε τους πολίτες να βρουν «ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» και να αποφύγουν την περιοχή.

Αργότερα, ανέφερε πως θεωρεί ότι η κρίση τερματίστηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Μόργκαν Στέιτ είναι πανεπιστήμιο όπου ιστορικά φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί και έχει περίπου 9.000 σπουδαστές.

UPDATE | 5 people have been injured after 3 suspects fired into a crowd at Morgan State University in Baltimore, MD

