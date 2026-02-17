Βαρκελώνη: 5 νέοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία συνέβη στην Ισπανία με 5 νεαρούς να χάνουν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Βαρκελώνη.

Ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς είναι 5 νεκροί και ακόμη 4 ελαφρά τραυματίες. Η πυρκαγιά στην πολυκατοικία στη βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και άμεσα έφτασαν δυνάμεις αργά το βράδυ της Δευτέρας 16.02.2026.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μάλιστα κάποιοι μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκων στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.

Τα θύματα όπως φαίνεται για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς κάποιες από τις σορούς είναι είναι απανθρακωμένες.