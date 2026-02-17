Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βαρκελώνη: 5 νέοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Ενδέχεται να είναι ανήλικοι κάποιοι από τους νεκρούς - Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόγες
Firefighters work at the scene on 16 February 2026 in Alicante, Valencia (Spain). Firefighters from Alicante have had to evacuate the residents of a building in the Miguel Hernández neighbourhood in the city of Alicante as a result of a fire. The fire broke out this morning at around 7.30 a.m. for reasons that have not been specified. As a result of the fire, which is now under control, the building had to be evacuated and health services attended to several people for smoke inhalation. 16 FEBRUARY 2026
Roberto Plaza / Europa Press 02/16/2026 (Europa Press via AP)

 

Τραγωδία συνέβη στην Ισπανία με 5 νεαρούς να χάνουν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Βαρκελώνη.

Ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς είναι 5 νεκροί και ακόμη 4 ελαφρά τραυματίες. Η πυρκαγιά στην πολυκατοικία στη βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και άμεσα έφτασαν δυνάμεις αργά το βράδυ της Δευτέρας 16.02.2026.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μάλιστα κάποιοι μπορεί να ήταν ανήλικοι.

 

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκων στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.

Firefighters work at the scene on 16 February 2026 in Alicante, Valencia (Spain). Firefighters from Alicante have had to evacuate the residents of a building in the Miguel Hernández neighbourhood in the city of Alicante as a result of a fire. The fire broke out this morning at around 7.30 a.m. for reasons that have not been specified. As a result of the fire, which is now under control, the building had to be evacuated and health services attended to several people for smoke inhalation. 16 FEBRUARY 2026
Roberto Plaza / Europa Press 02/16/2026 (Europa Press via AP)

Τα θύματα όπως φαίνεται για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς κάποιες από τις σορούς είναι είναι απανθρακωμένες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
68
59
52
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo