Βαρώσια: Η πόλη φάντασμα ήταν κάποτε η «γαλλική ριβιέρα» της Κύπρου – Ποιοι διάσημοι τα επέλεγαν για τις διακοπές τους

Από την Μπριτζίτ Μπαρντό και τον Πολ Νιούμαν μέχρι την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τους θρυλικούς ΑΒΒΑ είχαν επισκεφτεί μέχρι και τον Ιούλιο του 1974 τον τότε πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ανατολικής Μεσογείου, τα Βαρώσια της Κύπρου τα οποία ανοίγει σήμερα ο Ερντογάν.

Μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν την Τουρκική εισβολή τα Βαρώσια ή αλλιώς “γαλλική ριβιέρα” της Κύπρου ή “Vegas της Μεσογείου” τραβούσαν το ενδιαφέρον πολλών αστέρων που λάτρευαν τα κρυστάλλινα νερά και τις χρυσαφένιες αμμουδιές του τουριστικού θέρετρου, ενώ απολάμβαναν ξέγνοιαστες στιγμές στα υπερσύγχρονα για την εποχή τους πολυτελή ξενοδοχεία, όπως ήταν το Twiga Tower, το Argo Hotel, το Constancia και άλλα πολλά.

Δυστυχώς όμως τα πάντα άλλαξαν μετά τον Ιούλιο του 1974 που το άλλοτε χλιδάτο και κοσμοπολίτικο θέρετρο παραδόθηκε για πάντα στον χρόνο χάνοντας με μιας την λάμψη του. Το μόνο που απέμεινε στην πόλη “φάντασμα” τα ντουβάρια των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων που μόνο ιστορίες έχουν να πουν μετά από 46 χρόνια ανθρώπινης απουσίας.

Το τουριστικό θέρετρο αποτέλεσε μέχρι και κινηματογραφικό σκηνικό για ταινία του Χόλιγουντ με πρωταγωνιστή τον Πολ Νιούμαν. Ήταν το 1960 όταν το το μυθιστόρημα του Leon Uris, «Έξοδος» που αναφέρεται στη φυγή των Εβραίων από την Κύπρο προς την Παλαιστίνη, μετά το Ολοκαύτωμα, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Έτσι, συνεργείο από το Χόλιγουντ βρέθηκε στην Κύπρο για τις ανάγκες μιας μεγάλης παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Πολ Νιούμαν. Τα γυρίσματα κράτησαν τουλάχιστον 4 μήνες με πρωταγωνιστές μεταξύ των οποίων: Eva Marie Saint, Ralph Richardson και Peter Lawford, να απολαμβάνουν πανέμορφες στιγμές στο ξενοδοχείο Constancia στην Αμμόχωστο.

Στα Βαρώσια βρέθηκε το 1964 και η Μπριζίτ Μπαρντό για καλοκαιρινές διακοπές. Η θρυλική Μπε Μπε ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την θάλασσα και τον ήλιο που φεύγοντας είχε υποσχεθεί πως θα επιστρέψει ξανά, ωστόσο δεν πρόλαβε.

#Varosia #Cyprus People actually lived and worked there. They even had cars and fountains. #Maras bir zamanlar inssanlarin yasadigi ve calistigi bir yerdi. Havuzlari,fiskiyeleri,ve arabalari vardi. Guzel bir yerdi,degil mi? #Kibris pic.twitter.com/DgJocoL8P6