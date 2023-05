Γαλαζοαίματοι και ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο δίνουν το παρών στη γεμάτη λάμψη δεξίωση, που γίνεται στο Μπάκιγχαμ, λίγες ώρες πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Rishi Sunak με την σύζυγό του, η Jill Biden σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Olena Zelenska αλλά και γαλαζοαίματοι από το Μονακό, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ισπανία, από κάθε γωνιά του πλανήτη, έφταναν ο ένας μετά τον άλλον το απόγευμα της Παρασκευής (5/5) για να τιμήσουν τον Κάρολο που αύριο θα στεφθεί και επισήμως βασιλιάς.

Νωρίτερα, οι φωτογράφοι κατέγραψαν στιγμές φρενίτιδας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος περπάτησε μπροστά από το Μπάκιγχαμ και μίλησε με κάποιους από τους χιλιάδες πολίτες που έχουν «κατασκηνώσει» εκεί, για την αυριανή στέψη.

