Σαν σταρ του σινεμά είναι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στο βίντεο που ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους στα social media από τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7.5.2023) προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα.

«Μια αξέχαστη βραδιά στη συναυλία της στέψης», έγραψε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο παρουσιάζει μέσα σε 34 δευτερόλεπτα όλα όσα έγιναν στη συναυλία μετά την ιστορική τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον παρακολούθησαν τη συναυλία μαζί με τον Πρίγκιπα Τζορτζ και την Πριγκίπισσα Σάρλοτ, τα 2 από τα 3 παιδιά τους, μαζί με το νέο βασιλικό ζεύγος. Ο διάδοχος του θρόνου απηύθυνε και ομιλία προς τον πατέρα του, λέγοντας ότι «είμαστε όλοι περήφανοι για σένα».

A night to remember at the #CoronationConcert pic.twitter.com/tCqBqn2cp0