Βασιλιάς Σαλμάν σε Τραμπ: Από κοινού έρευνες για τον Σαουδάραβα μακελάρη της Πενσακόλα!

Ο Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του να συνεργαστούν με τις αρχές των ΗΠΑ που διερευνούν την αιματηρή επίθεση στην Πενσακόλα, και τον διαβεβαίωσε ότι ο “δράστης αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος” δεν αντιπροσωπεύει τον σαουδαραβικό λαό.

Ο Σαουδάραβας μονάρχης εξέφρασε τη “θλίψη και την οδύνη του” για την ένοπλη επίθεση, τόνισε η πρεσβεία του Ριάντ στην Ουάσινγκτον σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά από την τηλεφωνική κλήση μεταξύ των δύο ηγετών.

“Η αυτού μεγαλειότης, ο βασιλιάς Σαλμάν, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος δεν αντιπροσωπεύει τον σαουδαραβικό λαό, ο οποίος θεωρεί τον αμερικανικό λαό φίλο και σύμμαχο”, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς “έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες για να εντοπίσουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας αυτής της φρικιαστικής επίθεσης”.

#USA. #PensacolaShooter. #MohammedSaeedAlshamrani (Saudi Air Force) is the name of the #SaudiArabia´s citizen who killed three people at the Pensacola Navy Air Station. It is another security failure that a citizen of a very sensitive country had had a chance to launch an attack. pic.twitter.com/RJeUYWZVgP

— Horacio Calderón (@horaciocalderon) December 6, 2019