Αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου οι πολίτες μπορούν να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ.

H ουρά αναμονής μέχρι το Γουέστμινστερ Χολ, όπου θα βρίσκεται το φέρετρό της Βασίλισσας Ελισάβετ μέχρι τη Δευτέρα όταν θα γίνει η κηδεία της, είναι τεράστια, με κόσμο να περιμένει όλη τη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ιδιαίτερα δημοφιλούς έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Βρετανία. Η ουρά αναμονής προκειμένου οι πολίτες να προσκυνήσουν το φέρετρό της εκτεινόταν σε πολλά χιλιόμετρα κατά μήκος του Τάμεση χθες Παρασκευή, με τη βρετανική κυβέρνηση να εκτιμά ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερες από 22 ώρες!

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες το βράδυ έγινε τη «αγρύπνια των πριγκίπων»: τα τέσσερα παιδιά της Ελισάβετ — ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρντ– πήραν θέσεις γύρω από το φέρετρό της, όπως είχαν κάνει και στο Εδιμβούργο.

Φορώντας στρατιωτικές στολές και με το κεφάλι κατεβασμένο παρέμειναν εκεί για ένα τέταρτο, περιστοιχισμένοι από το πλήθος που περίμενε για να προσκυνήσει το φέρετρο της Ελισάβετ Β’, που είναι τοποθετημένο στην παλαιότερη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Για την περίσταση επετράπη στον Άντριου, ο οποίος έχει στερηθεί τους περισσότερους στρατιωτικούς του τίτλους έπειτα από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, να φορέσει τη στρατιωτική του στολή.

Τα οκτώ εγγόνια της βασίλισσας – ανάμεσά τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Χάρι — αναμένεται να πάνε σήμερα να προσκυνήσουν το φέρετρό της.

Queen Elizabeth II’s four children stand vigil by her coffin in Westminster Hall.



King Charles, Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward will guard their mother Lying-in-State for 15 minutes. pic.twitter.com/YFUwPh2nnY