Βέλγιο: Κάηκε η κεντρική σκηνή του φημισμένου φεστιβάλ Tomorrowland – Εικόνες αποκάλυψης

Δύο μέρες μόλις πριν ανοίξει η αυλαία του φημισμένου φεστιβάλ Tomorrowland στο Βέλγιο μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε την κεντρική του σκηνή.

Οι εικόνες που έρχονται από το Βέλγιο είναι σοκαριστικές με τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό από την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ Tomorrowland. «Η αγαπημένη μας κεντρική σκηνή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές», δήλωσαν οι διοργανωτές.

Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, την ώρα που τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης (16.07.2025 και πήρε γρήγορα έκταση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό γκρίζο καπνό να καλύπτει τη σκηνή.

Ένας εργαζόμενος που βρισκόταν στον χώρο έκανε λόγο για «αποκαλυπτική εικόνα» τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

