Βενετία: Αφαιρέθηκε έργο street art του Banksy για αποκατάσταση

Το έργο street art με τίτλο «Migrant Child» (Παιδί Μετανάστης) του Banksy στη Βενετία, που απεικονίζει ένα παιδί με σωσίβιο να κρατάει μια ροζ φωτοβολίδα καπνού, αφαιρέθηκε για να αποκατασταθεί.

Την περασμένη εβδομάδα μια ομάδα συντηρητών με επικεφαλής τον Φεντερίκο Μποργκόνι αφαίρεσε ένα τμήμα του τοίχου του κτιρίου, στον οποίο είναι ζωγραφισμένο το έργο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Banca Ifis, τράπεζα με έδρα τη Βενετία που προωθεί την τέχνη και τον πολιτισμό, η οποία δήλωσε ότι συμβουλεύτηκε άτομα «κοντά» στον Banksy, αλλά δεν επιβεβαίωσε την άμεση έγκρισή του.

Βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνει τις σκαλωσιές να στήνονται γύρω από το έργο.

