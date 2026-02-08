Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες και χτυπά στη γέφυρα του Ριάλτο

Θαλάσσιο ατύχημα στη Βενετία την Κυριακή (08.02.2026). Ένα ταχύπλοο συγκρούστηκε αρχικά με γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο. Εννιά άτομα βρέθηκαν στο νερό.

Σύμφωνα με τη «La Repubblica», το ατύχημα στη Βενετία συνέβη όταν ταχύπλοο ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω σε δύο γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό οκτώ Περουβιανοί τουρίστες, καθώς και ένας γονδολιέρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκάφος συνέχισε την «τρελή» πορεία του και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο.

Δύτες επιχείρησαν άμεσα για την ανάσυρση όσων είχαν πέσει στα νερά του καναλιού.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο χειριστής του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ και σε τοξικολογικό έλεγχο.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy — Repubblica (@repubblica) February 8, 2026

Di Venice, kapal motor Alilaguna lepas kendali di dekat Jembatan Rialto, 9 orang terluka.



Kapal melaju kencang dan menabrak dua gondola; para turis terlempar ke air. Menurut laporan awal, sembilan orang cedera, termasuk pengemudi Alilaguna yang mengalami cedera otak… pic.twitter.com/ctdrbckghO — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) February 8, 2026

Τέλος, όπως ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο.