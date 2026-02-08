Κόσμος

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες και χτυπά στη γέφυρα του Ριάλτο

Ο χειριστής του ταχύπλοου φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, ότι το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο
Ατύχημα με ταχύπλοο στα κανάλια της Βενετίας
Λίγο πριν από το ατύχημα με ταχύπλοο στα κανάλια της Βενετίας / πηγή φωτογραφίας Χ

Θαλάσσιο ατύχημα στη Βενετία την Κυριακή (08.02.2026). Ένα ταχύπλοο συγκρούστηκε αρχικά με γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο. Εννιά άτομα βρέθηκαν στο νερό.

Σύμφωνα με τη «La Repubblica», το ατύχημα στη Βενετία συνέβη όταν ταχύπλοο ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω σε δύο γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό οκτώ Περουβιανοί τουρίστες, καθώς και ένας γονδολιέρης.

Το σκάφος συνέχισε την «τρελή» πορεία του και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο.

Δύτες επιχείρησαν άμεσα για την ανάσυρση όσων είχαν πέσει στα νερά του καναλιού.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ωστόσο, ο χειριστής του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ και σε τοξικολογικό έλεγχο.

 

 

Τέλος, όπως ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο.

