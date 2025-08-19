Κόσμος

Βενετία: Τουρίστρια άρπαξε από τα μαλλιά ανήλικη κλέφτρα και την κρατούσε μέχρι να έρθει η αστυνομία – Δείτε βίντεο

Η ανήλικη τραυμάτισε τη γυναίκα στην προσπάθειά της να διαφύγει
Γυναίκα κρατά ανήλικη που έκλεψε στη Βενετία
Γυναίκα κρατά ανήλικη που έκλεψε στη Βενετία / Daily Mail

Μία αμερικανίδα τουρίστρια, αντιλήφθηκε μία ανήλικη να προσπαθεί να της αρπάξει την τσάντα στην Βενετία την Πέμπτη (14.8.2025).

Η τουρίστρια αντέδρασε και άρπαξε την 14χρονη από τα μαλλιά για να μην μπορέσει να ξεφύγει με το περιστατικό να συμβαίνει μπροστά σε πλήθος κόσμου στην περιοχή Santa Maria del Giglio της Βενετίας.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, η τουρίστρια που φαίνεται να τραβάει την 14χρονη ακούγεται να λέει «Μου έκλεψες το πορτοφόλι με το διαβατήριό μου μέσα. Δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα σταματήσω, μικρή. Δεν θα ξεφύγεις».

Η ανήλικη, προσπαθούσε να ξεφύγει και η τουρίστρια την κρατούσε σφιχτά. Αμέσως εμφανίστηκε ακόμη μία ανήλικη που φέρεται να είναι η συνεργός και απείλησε να καλέσει την αστυνομία, με την τουρίστρια να απαντά: «Ας καλέσουμε την αστυνομία και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

 

Οι περαστικοί ήταν εκείνοι που τελικά κάλεσαν την αστυνομία όμως πριν φτάσουν, η ανήλικη στην προσπάθειά της να ξεφύγει χτύπησε με το κινητό της την γυναίκα στο κεφάλι, με ένα από τα χτυπήματα να της προκαλούν αιμορραγία.

Αν τα χάσατε

Οι δύο ανήλικες, παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τοπικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή προτού αφεθούν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σουηδία: Ολόκληρη ιστορική εκκλησία μετακινείται πάνω σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα – Εντυπωσιακές εικόνες
Η εκκλησία είναι ένα από τα 23 μνημεία που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Κιρούνα, με την LKAB να χαρακτηρίζει τη μετακίνηση αυτή «μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία»
Ξύλινη εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται πάνω σε πλατφόρμα
Νέες φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες – «Σαν δάσκαλος και μαθητές»
Στα νέα καρέ φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κάθεται στην προεδρική καρέκλα και απέναντί του να έχει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον
Ντόναλντ Τραμπ / Τζόρτζια Μελόνι / Φρίντιρχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι 1
Financial Times: Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισ. δολάρια και οι κόκκινες γραμμές
Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Newsit logo
Newsit logo