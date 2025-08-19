Βενετία: Τουρίστρια άρπαξε από τα μαλλιά ανήλικη κλέφτρα και την κρατούσε μέχρι να έρθει η αστυνομία – Δείτε βίντεο

Μία αμερικανίδα τουρίστρια, αντιλήφθηκε μία ανήλικη να προσπαθεί να της αρπάξει την τσάντα στην Βενετία την Πέμπτη (14.8.2025).

Η τουρίστρια αντέδρασε και άρπαξε την 14χρονη από τα μαλλιά για να μην μπορέσει να ξεφύγει με το περιστατικό να συμβαίνει μπροστά σε πλήθος κόσμου στην περιοχή Santa Maria del Giglio της Βενετίας.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, η τουρίστρια που φαίνεται να τραβάει την 14χρονη ακούγεται να λέει «Μου έκλεψες το πορτοφόλι με το διαβατήριό μου μέσα. Δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα σταματήσω, μικρή. Δεν θα ξεφύγεις».

Η ανήλικη, προσπαθούσε να ξεφύγει και η τουρίστρια την κρατούσε σφιχτά. Αμέσως εμφανίστηκε ακόμη μία ανήλικη που φέρεται να είναι η συνεργός και απείλησε να καλέσει την αστυνομία, με την τουρίστρια να απαντά: «Ας καλέσουμε την αστυνομία και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Οι περαστικοί ήταν εκείνοι που τελικά κάλεσαν την αστυνομία όμως πριν φτάσουν, η ανήλικη στην προσπάθειά της να ξεφύγει χτύπησε με το κινητό της την γυναίκα στο κεφάλι, με ένα από τα χτυπήματα να της προκαλούν αιμορραγία.

Οι δύο ανήλικες, παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τοπικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή προτού αφεθούν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.