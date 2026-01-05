Κόσμος

Βενεζουέλα: 12 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο αναχώρησαν κρυφά – «Μυστήριο» για το αν έσπασε το αμερικανικό εμπάργκο

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, ανέφερε πως οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο
Δεξαμενόπλοιο
REUTERS/Juan Carlos Hernandez/File Photo

Μόλις 2 ημέρες από την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, οι εταιρείες πετρελαίου της Βενεζουέλας φέρεται πως «έσπασαν» το εμπάργκο που έχει επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα.

Περίπου 12 τάνκερ γεμάτα με αργό πετρέλαιο, αναχώρησαν, τις τελευταίες ημέρες από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, με κλειστό το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, όπως ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com. Το αν έσπασαν στην πράξη τον αυστηρό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ παραμένει μυστήριο.

Πριν από λίγες ημέρες μία «ομάδα» πλοίων αναχώρησαν από τη Βενεζουέλα κενά, αφού ξεφόρτωσαν εισαγωγές ή ολοκλήρωσαν εγχώρια ταξίδια μεταφοράς.

Οι αναχωρήσεις πλοίων που μεταφέρουν βενεζουελανό αργό θα μπορούσαν να είναι μια ανακούφιση για την κρατική πετρελαϊκή εταιρία της Βενεζουέλας PDVSA, η οποία είχε συσσωρεύσει ένα πολύ μεγάλο πλωτό απόθεμα ως συνέπεια του αποκλεισμού των ΗΠΑ, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα οδηγώντας στη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Οι εξαγωγές πετρελαίου είναι η κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας. Προσωρινή κυβέρνηση υπό την υπουργό Πετρελαίου και αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες θα χρειαστεί τα έσοδα προκειμένου να χρηματοδοτήσει δαπάνες και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα.

Τουλάχιστον 4 υπερδεξαμενόπλοια έλαβαν το ελεύθερο από τις αρχές της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να εγκαταλείψουν τα χωρικά ύδατα κλείνοντας τους πομποδέκτες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι αναχωρήσεις έγιναν αψηφώντας τα μέτρα των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προχθές, Σάββατο, πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, αλλά πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της μετάβασης, οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, περιλαμβανομένης της Κίνας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο.

Κόσμος
