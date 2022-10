Τουλάχιστον 56 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που χτύπησαν την πόλη Λας Τεχερίας στην Βενεζουέλα τη Δευτέρα, ενώ ήδη 36 έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο. Καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και παραποτάμων και κατολισθήσεις στη Λας Τεχερίας (50.000 κάτοικοι), που βρίσκεται σε πλαγιά ορεινού όγκου.

«Δυστυχώς, έχουμε 36 ανθρώπους νεκρούς μέχρι στιγμής και 56 αγνοούμενους», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ρεμίχιο Σεμπάγιος χθες μέσω Twitter. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 52 αγνοούμενους.

«Έχουμε αναπτύξει πάνω από 3.000» μέλη σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε ο υπουργός. Προηγούμενες ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 1.200.

Η Λας Τεχερίας χτυπήθηκε από χείμαρρους λάσπης που παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε», είπε απλά μέλος σωστικού συνεργείου. Πυροσβέστες με αλυσοπρίονα άνοιγαν δρόμο καθώς ξεριζωμένα δέντρα, σπασμένα κλαδιά, συντρίμμια κατακλύζουν τομείς της πόλης.

Εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα καταστράφηκαν.

Στρατιωτικός φώναζε οδηγίες σε ομάδα με τη βοήθεια τηλεβόα. «Καθώς απομάκρυναν συντρίμμια είδαν αίμα», εξήγησε ο αξιωματικός από μια τσιμεντένια ταράτσα σε ένα από τα λιγοστά κτίρια στον τομέα που απομένουν όρθια.

Κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες, χρησιμοποιώντας σκαπάνες, φτυάρια κι ό,τι άλλο μπορούν να βρουν, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, που κήρυξε προχθές Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος, πήγε χθες στον τόπο της καταστροφής.

Είπε πως θα πάρει μαζί «την οδύνη, τις κραυγές, την απόγνωση, τα δάκρυα των ανθρώπων», αλλά υποσχέθηκε στους κατοίκους πως «η Τεχερίας θα ξανασηκωθεί όπως ο φοίνικας, η Τεχερίας θα ξαναγεννηθεί», δεσμευόμενος πως θα ανοικοδομηθούν «ένα-ένα» τα σπίτια και τα καταστήματα που καταστράφηκαν.

