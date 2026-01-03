Βενεζουέλα: Αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις οι στόχοι της αμερικανικής επίθεσης

Η Βενεζουέλα «καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα 3/1/2026 το πρωί από την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Επιθέσεις σημειώθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής (2.1.26 ώρα Βενεζουέλας) στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες της Βενεζουέλας, Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης». Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, το πρώτο στάδιο της επίθεσης στη Βενεζουέλα – που κατά το CBS έγινε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ – περιελάμβανε στρατηγικούς στόχους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις.

“U.S. Strikes Hit Venezuelan Air Force HQ – Massive Blasts Rock Nation”



U.S. strikes reportedly targeted El Libertador Air Base, HQ of Venezuelan Air Force, in Maracay.



Major secondary explosions followed U.S. airstrike near Higuerote Airport pic.twitter.com/thpbTEJLvt — BreakinNewz (@BreakinNewz01) January 3, 2026

Ειδικότερα η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ φέρονται να χτύπησαν πάνω από 100 στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν το λιμάνι της La Guaira στοχεύοντας πλοία και αποθήκες πετρελαίου.

Η πρώτη φάση των αμερικανικών επιδρομών είχε ως στόχο την απενεργοποίηση του αεροδρομίου της Βενεζουέλας, ενώ η αμερικανική αεροπορία έπληξε τη Γενική Διοίκηση του Στρατού και το κτίριο Στρατηγικής Επιχειρησιακής Διοίκησης.

Επιπλέον φέρεται να έπληξε την αεροπορική βάση του στρατηγού Φραγκίσκο ντε Μιράντα που στεγάζει την αεροπορία της Βενεζουέλας, αλλά και την βάση El Libertador, όπου σταθμεύουν όσα F-16 έχει στην διάθεσή της η Βενεζουέλα.

Η αμερικανική αεροπορία έπληξε και την βασική αεροπορική βάση του αεροδρομίου Higuerote στην πολιτεία Miranda στη Βόρεια Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News φέρεται να αποτέλεσε στόχο και το σπίτι του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας.

URGENTE: Sky News reporta que la casa del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en Caracas ha sido bombardeada. pic.twitter.com/zDz9dg3C9y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

BREAKING:



U.S. helicopters are POUNDING the Venezuelan military complex Fuerte Tiuna in Caracas pic.twitter.com/l9jblj2O5a — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμανουέλ Παραμπάβις, 29 ετών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.