Βενεζουέλα: Αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις οι στόχοι της αμερικανικής επίθεσης

Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ φέρονται να χτύπησαν πάνω από 100 στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα
Επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Πυκνός καπνός στην περιοχή της στρατιωτικής βάσης Fort Tiuna στη Βενεζουέλα / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Η Βενεζουέλα «καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα 3/1/2026 το πρωί από την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Επιθέσεις σημειώθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής (2.1.26 ώρα Βενεζουέλας) στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες της Βενεζουέλας, Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης». Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, το πρώτο στάδιο της επίθεσης στη Βενεζουέλα – που κατά το CBS έγινε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ – περιελάμβανε στρατηγικούς στόχους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις.

Ειδικότερα η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ φέρονται να χτύπησαν πάνω από 100 στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν το λιμάνι της La Guaira στοχεύοντας πλοία και αποθήκες πετρελαίου.

Η πρώτη φάση των αμερικανικών επιδρομών είχε ως στόχο την απενεργοποίηση του αεροδρομίου της Βενεζουέλας, ενώ η αμερικανική αεροπορία έπληξε τη Γενική Διοίκηση του Στρατού και το κτίριο Στρατηγικής Επιχειρησιακής Διοίκησης.

Επιπλέον φέρεται να έπληξε την αεροπορική βάση του στρατηγού Φραγκίσκο ντε Μιράντα που στεγάζει την αεροπορία της Βενεζουέλας, αλλά και την βάση El Libertador, όπου σταθμεύουν όσα F-16 έχει στην διάθεσή της η Βενεζουέλα.

Η αμερικανική αεροπορία έπληξε και την βασική αεροπορική βάση του αεροδρομίου Higuerote στην πολιτεία Miranda στη Βόρεια Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News φέρεται να αποτέλεσε στόχο και το σπίτι του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας.

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμανουέλ Παραμπάβις, 29 ετών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

5
