Βενεζουέλα: Ο ζωντανός εφιάλτης που έζησαν οι κάτοικοι στο Καράκας – Οι σκηνές πανικού την ώρα των βομβαρδισμών

Οι δρόμοι έχουν πλέον αδειάσει με τους κατοίκους είτε να εγκαταλείπουν είτε να μένουν στα σπίτια τους προσπαθώντας να προστατευτούν
βενεζουέλα
Κάτοικος τρέχει πανικόβλητη την ώρα των βομβαρδισμών / AP Photo/Matias Delacroix)

Φόβο και τρόμο έζησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, αφού αντίκρυσαν με τα ίδια τους τα μάτια πυραύλους των ΗΠΑ να χτυπούν αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας. Οι ίδιοι τρομοκρατημένοι φώναζαν και προσεύχονταν να μην βομβαρδιστούν τα σπίτια τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους πυραύλους των ΗΠΑ, που φαίνονται σαν μπάλες φωτός, να πέφτουν στο έδαφος της Βενεζουέλας με τεράστια ταχύτητα και να καταστρέφουν τα πάντα γύρω τους.

Εκκωφαντικοί ήχοι και δονήσεις προκαλούν τρόμο στους κατοίκους και όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο οι κάτοικοι των περιοχών πέρασαν μία από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής τους.

Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι, είδαν τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια τους, με την αγωνία τους να κλιμακώνεται, φοβούμενοι ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ.

Πολλοί μάλιστα που έμεναν κοντά στα σημεία των βομβαρδισμών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους προσπαθώντας να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος.

βενεζουέλα
Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κοντά στο προεδρικό μέγαρο Miraflores μετά από εκρήξεις / AP Photo/Cristian Hernandez)

βενεζουέλα
AP Photo/Cristian Hernandez

Βέβαια ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προβλέπει ότι εφόσον ο Μαδούρο έχει συλληφθεί και θα δικαστεί στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις στην Βενεζουέλα.

Φωτογραφίες μάλιστα δείχνουν κατοίκους της Βενεζουέλας να τρέχουν πανικόβλητοι στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους, κυρίως εξαιτίας του φόβου για πλήρη κατάρρευση του συστήματος τροφοδοσίας και της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα.

βενεζουέλα
Αυτοκίνητα δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων για να βάλουν βενζίνη μετά την επίθεση των ΗΠΑ / REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Ακόμα οι δρόμοι της χώρας έχουν αδειάσει, αφού στην πόλη – φάντασμα που χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ επικρατεί τρόμος και θλίψη. Πολλοί κάτοικοι είτε έφυγαν από την πόλη είτε μένουν στα σπίτια τους για να προστατευτούν όσο περισσότερο μπορούν.

καράκας
Δρόμοι στο Καράκας / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
βενεζουέλα
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Η Βενεζουέλα υπενθυμίζεται ότι είναι η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

