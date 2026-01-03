Βενεζουέλα: Ο ζωντανός εφιάλτης που έζησαν οι κάτοικοι στο Καράκας – Οι σκηνές πανικού την ώρα των βομβαρδισμών

Φόβο και τρόμο έζησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, αφού αντίκρυσαν με τα ίδια τους τα μάτια πυραύλους των ΗΠΑ να χτυπούν αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας. Οι ίδιοι τρομοκρατημένοι φώναζαν και προσεύχονταν να μην βομβαρδιστούν τα σπίτια τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους πυραύλους των ΗΠΑ, που φαίνονται σαν μπάλες φωτός, να πέφτουν στο έδαφος της Βενεζουέλας με τεράστια ταχύτητα και να καταστρέφουν τα πάντα γύρω τους.

Εκκωφαντικοί ήχοι και δονήσεις προκαλούν τρόμο στους κατοίκους και όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο οι κάτοικοι των περιοχών πέρασαν μία από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής τους.

Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι, είδαν τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια τους, με την αγωνία τους να κλιμακώνεται, φοβούμενοι ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ.

Πολλοί μάλιστα που έμεναν κοντά στα σημεία των βομβαρδισμών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους προσπαθώντας να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος.

It’s barely January 3 & the U.S terrorist regime has bombed Venezuela, breaking international law.



I never want to hear anyone complain about the border or migrants when the U.S. just blasted a country people seek (& will seek) refuge from & endlessly bombs others. pic.twitter.com/rLOMrBQkao — Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) January 3, 2026

El gobierno de EU atacó instalaciones militares y estratégicas del narcogobierno de Nicolas Maduro en Caracas y otras ciudades de Venezuela



El régimen del dictador ha cometido un sinfín de delitos, reprimido a su población, generando violencia y pobreza, y es cabeza del narco pic.twitter.com/2HUazg5Kcp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 3, 2026

BREAKING NEWS – VENEZUELA



Reports indicate heightened U.S. military activity involving Venezuelan government-linked targets, amid rising regional and international tensions.



Nicolás Maduro, an ally of Iran’s leadership, remains at the centre of growing international… pic.twitter.com/YqwKAVuaD8 — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) January 3, 2026

#BREAKINGNEWS US has now begun full-scale military operations in Venezuela. The President of Colombia is calling for immediate UN meeting. Reports are suggesting US military is on the ground as well. Welcome to the Epstein war. pic.twitter.com/TGFgsVijaU — Ford News (@FordJohnathan5) January 3, 2026

Βέβαια ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προβλέπει ότι εφόσον ο Μαδούρο έχει συλληφθεί και θα δικαστεί στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις στην Βενεζουέλα.

Φωτογραφίες μάλιστα δείχνουν κατοίκους της Βενεζουέλας να τρέχουν πανικόβλητοι στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους, κυρίως εξαιτίας του φόβου για πλήρη κατάρρευση του συστήματος τροφοδοσίας και της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα.

Ακόμα οι δρόμοι της χώρας έχουν αδειάσει, αφού στην πόλη – φάντασμα που χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ επικρατεί τρόμος και θλίψη. Πολλοί κάτοικοι είτε έφυγαν από την πόλη είτε μένουν στα σπίτια τους για να προστατευτούν όσο περισσότερο μπορούν.

Η Βενεζουέλα υπενθυμίζεται ότι είναι η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.