Βενεζουέλα: «Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία μεγάλης κλίμακας επίθεση, συνελήφθη ο Μαδούρο» λέει ο Τραμπ

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας το πρωί του Σαββάτου (3.1.25) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Καράκας και αλλού. Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε επιστράτευση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέστηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Reuters ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA



EXPLOSIONES EN CARACAS pic.twitter.com/W8roMTJNFv — ElBuni (@therealbuni) January 3, 2026

U.S. President Donald J. Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials told CBS News. — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, το πρώτο στάδιο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα περιελάμβανε στρατηγικούς στόχους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις.

Strikes against the 4F Barracks in the mountains overlooking Venezuela’s capital of Caracas, which houses a museum and the Mausoleum of Venezuelan politician, revolutionary, and military officer Hugo Chávez. pic.twitter.com/xJwiM6EN6Q — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται αμερικανικά ελικόπτερα, πιθανότατα AH-64 Apache του αμερικανικού στρατού να εξαπολύει ρουκέτες σε περιοχή, που δεν έχει γίνει γνωστή, στη Βενεζουέλα.

Footage claimed to show an attack helicopter, possibly an AH-64 “Apache” with the U.S. Army, striking an unknown location with rockets tonight in Venezuela. pic.twitter.com/R6CJVJfCro — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Additional footage of an attack helicopter with the U.S. Army or Marine Corps striking a site with rockets and its rotary autocannon near the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/xUW52zLd2j — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Venezuelan President Nicolás Maduro has declared a state of emergency and ordered the implementation of all national defense contingencies, in response to tonight’s military operation against Venezuela by the United States. — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».

Lo único preocupante es la pérdida de vidas inocentes. Los bombardeos también llegan a zonas de los civiles. Los militares me importan poco o nada, ratas asquerosas a favor de un dictador como Nicolás Maduro. ¡Venezuela será libre! pic.twitter.com/fyQLM5ZVdI — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 3, 2026

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοιποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εκρήξεις επλήγη και η κατοικία του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας.

#3Ene #Venezuela #Caracas

Usuarios comienzan a compartir videos desde distintos sectores de Caracas tras reportes de varias explosiones en los últimos minutos. Habitantes indican sonido de aeronaves. – @DiarioTalCual pic.twitter.com/DQjohLQJX7 — Reporte Ya (@ReporteYa) January 3, 2026

#URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela.



Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR — arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026

Footage showing a massive explosion earlier at Higuerote Airport in the State of Miranda, Northern Venezuela, with the secondary explosions and fire suggesting a strike against a surface-to-air missile launcher with the Venezuelan Air Force. pic.twitter.com/VlSRMMdgE1 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

BREAKING: At least six large EXPLOSIONS have just occurred throughout Caracas, the capital of Venezuela



Unconfirmed reports of potential U.S. airstrikes targeting military infrastructure



President Trump may have just dropped the hammer. pic.twitter.com/R0iLgG9303 — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026

Alert Venezuela



There are now multiple reports of possible strikes in Venezuela, with explosions and smoke seen in images circulating.



Initial reports indicate that the Generalissimc Francisco de Miranda Air Base in Caracas may have been hit.



The situation is developing. pic.twitter.com/X0my5TAorT — Chyno News (@ChynoNews) January 3, 2026

Better footage showing some of the damage caused by airstrikes earlier against the Port of La Guaira to the north of Venezuela’s capital of Caracas. pic.twitter.com/godDWctZKb — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

“No more foreign wars”

“Peace President”



Meanwhile, Trump is bombing Venezuela. pic.twitter.com/l1pDvWWIH0 — Mukhtar (@I_amMukhtar) January 3, 2026

Πολλές εκρήξεις

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί. Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους. «Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα», είπε ο Φράνσις Πένια, επίσης 29 ετών.

«Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

At least 3 spots have been hit.



Fuerte Tiuna, La Carlota airbase and A communications center in El Hatillo.



All of these controlled by government, heavily guarded by military and strategic places for Maduro.



This is Caracas, Venezuela right now. pic.twitter.com/Avbr7n3WPZ — EduMock (@EduMock) January 3, 2026

Σύμφωνα με το BBC, η αεροπορική βάση La Carlota στο κέντρο του Καράκας και η στρατιωτική βάση Fuerte Tiuna έχουν χτυπηθεί.

GORDOS AL FIN SE VINO

Trump acaba de bombardear puntos estratégicos del Cartel de los soles en Venezuela.

Se le viene la noche al Dictador Maduro. pic.twitter.com/lSJSQlUdBZ — ApliX (@TheApliX__) January 3, 2026

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί αμέσως.

#URGENTE Se confirman bombardeo en distintinras zonas del área metropolitana. Estos ataques van desde Higuerote en el Estado Miranda hasta Caracas inicialmente. Zonas aledañas a Fuerte Tiuna y El Cuartel de la Montaña #Venezuela resiste esto es #hastaElFinal pic.twitter.com/oRCqrqY1VR — Napoleón Figueroa León .·. (@NapoleonVE) January 3, 2026

HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Maga: YOU MUST VOTE TRUMP

To end the wars

To stay out of Israel’s wars

To expose the elite pedophiles

To lower prices

To cut spending

To drain the swamp

To put America First



Maga lied about EVERYTHING!



Caracas, Venezuela pic.twitter.com/ZDd05mxpWv — Cuckturd (@CattardSlim) January 3, 2026

Full support to Venezuela against this unprovoked attack by the United States! pic.twitter.com/sYWTuoxX3K — Syrian Girl (@Partisangirl) January 3, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των ΗΠΑ.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.

Το Ιράν καταδικάζει

Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.