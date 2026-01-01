Κόσμος

Βενεζουέλα: Πάνω από 87 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω της Πρωτοχρονιάς

Οι αρχές ανακοίνωσαν την απελευθέρωση άλλων 99 κρατουμένων τα Χριστουγέννων
Νικολάς Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο / Reuters

Τουλάχιστον 87 πολιτικοί κρατούμενοι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν την Πρωτοχρονιά.

Αυτό ανακοίνωσαν την Πρωτοχρονιά δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Βενεζουέλα, μια εβδομάδα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν την απελευθέρωση άλλων 99 πολιτικών κρατούμενων λόγω Χριστουγέννων.

«Σήμερα πρωί, 1η Ιανουαρίου, μητέρες και συγγενείς ανέφεραν περαιτέρω απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν», στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας, ανακοίνωσε η Επιτροπή για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve).

Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία.

Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
303
240
181
95
94
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μια 55χρονη Τουρκάλα ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Ντόναλντ Τραμπ – «Θέλω μόνο να μάθω αν είναι πατέρας μου»
Η μητέρα της Necla Özmen, της αποκάλυψε ότι είχε γεννήσει ένα νεκρό παιδί και πως και μια γυναίκα που είχε παράνομη σχέση με τον Trump, της έδωσε το δικό της νεογέννητο
Η Necla Özmen
Newsit logo
Newsit logo