Βενεζουέλα: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας – Η επόμενη ημέρα και οι φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Με την Βενεζουέλα να βρίσκεται στο επίκεντρο γενικευμένης γεωπολιτικής κρίσης από τις συνεχόμενες εκρήξεις που γίνονται στο Καράκας αλλά και σε άλλες περιοχές, ο ειδικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και δημοσιογράφος, Ιάσων Πιπίνης μιλάει στο newsit.gr για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ, για την επόμενη ημέρα αλλά και για το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (03.01.2026) οι ΗΠΑ ξεκίνησαν χερσαία και αεροπορική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας, λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο ως «τρομοκρατική οργάνωση». Αφού στο Καράκας καταγράφηκαν μαζικές εκρήξεις, η κυβέρνηση του προέδρου κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για παραβίαση της κυριαρχίας της και προσπάθεια να υπονομευτεί το καθεστώς της, ενώ οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων, στοχεύουν όχι μόνο τους διακινητές ναρκωτικών, αλλά και την οικονομική βάση της χώρας μέσω στοχευμένων κυρώσεων και αποκλεισμών στον τομέα του πετρελαίου.

Ο Ιάσωνας Πιπίνης αναλύει όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης. Όπως αναφέρει, η Βενεζουέλα πλήττεται από νοθείες, διακίνηση ναρκωτικών και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδήγησαν στα άκρα την κόντρα με τις ΗΠΑ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα να ξεσπάσει εμφύλιος καθώς πολλές ένοπλες ομάδες της Βενεζουέλας φαίνεται πως στέκονται απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν το «νούμερο 2» του καθεστώτος του Μαδούρο, δηλαδή ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο που θεωρούνταν ο διάδοχος του Τσάβες. Είναι επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ για την υπόθεση της διακίνησης κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βασικό ερώτημα είναι πού βρίσκεται ο Νικολάς Μαδούρο. Δεν γνωρίζουμε αν όντως χτυπήθηκε, αν τραυματίστηκε ή οτιδήποτε, αλλά σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες που έχω, ήταν επίσης ένας από τους βασικούς στόχους. Οι στόχοι ήταν βασικά στρατιωτικοί αλλά και το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα στο Καράκας, από όπου μάλιστα απογειώνονται τα προεδρικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας, δηλαδή από εκεί απογειώνεται το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Νικολάς Μαδούρο», ανέφερε αρχικά ο Ιάσων Πιπίνης.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Βενεζουέλα.

«Ο Νικολάς Μαδούρο ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα, παραμένει δέσμιος των υπολοίπων που βρίσκονται στην υψηλή πυραμίδα του καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Αμερικανοί του πρότειναν μία έξοδο από τη Βενεζουέλα αλλά δεν θα μπορούσε να φύγει, Ουσιαστικά δεν θα τον άφηναν να φύγει. Υπάρχουν πάρα πολλοί στρατιωτικοί που βρίσκονται στην ιεραρχία του καθεστώτος στη Βενεζουέλα, οι οποίοι είναι αναμεμειγμένοι σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», συνέχισε.

«Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να υπενθυμίσω ότι οι χώρες στη Λατινική Αμερική αντιδρούν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Εμείς στη Βενεζουέλα έχουμε μία πρεσβεία η οποία υπολειτουργεί ουσιαστικά, δεν έχουμε πρέσβη, έχουμε έναν επιτετραμμένο με τον οποίον μίλησα πριν από λίγο, είναι καλά στην υγεία του. Δεν έχουμε δηλαδή πληροφορίες ότι μέλη της ελληνικής κοινότητας ή στελέχη της πρεσβείας αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που πρόσκειται στον Νικολάς Μαδούρο που είναι ένοπλοι. Ουσιαστικά είναι η πολιτοφυλακή του Μαδούρο και υπάρχουν και άλλες ένοπλες ομάδες που στηρίζουν το καθεστώς.

«Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς στη Βενεζουέλα είναι πολύ συγκρουσιακή τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι από πέρυσι που έγιναν οι προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο έχει χάσει κάθε ίχνος νομιμότητας. Διότι οι εκλογές όπως αποδείχθηκε έγιναν με νοθεία. Η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Αυτό ουσιαστικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το γεγονός δηλαδή ότι αποδείχθηκε πως έγινε νοθεία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης που βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», πρόσθεσε ακόμη.

«Και μέσα στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, υπάρχει ήδη ένα ρήγμα από πέρυσι που αποδείχθηκε η νοθεία. Και τώρα παρατηρείται μία απροθυμία των στρατιωτικών να υπερασπιστούν το καθεστώς και να αντιδράσουν τους βομβαρδισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά μία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν υπάρχει μόνο ανοχή από ένα τμήμα του στρατού, υπάρχει και συνεργασία τις τελευταίες ώρες.

Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν στις 02:00 τη νύχτα ώρα Βενεζουέλας και παρότι ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί, αυτό το οποίο μου λένε από το Καράκας είναι ότι στο εσωτερικό του καθεστώτος αλλά και στο στρατό υπήρξε αιφνιδιασμός. Είναι μεγάλο ζήτημα να δούμε πού βρίσκεται ο Μαδούρο. Έχουν υπάρξει πληροφορίες ότι προσπάθησε να διαφύγει, ότι διέφυγε με μέλη της οικογένειάς του. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα στοιχεία και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από το καθεστώς της Βενεζουέλας. Βέβαια, το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι σύνθετη. Ένα ζήτημα είναι αυτό το οποίο προβάλλεται και από τις ΗΠΑ για τη διακίνηση των ναρκωτικών και το πανίσχυρο Καρτέλ ντε λος Σόλες που διακινεί κοκαΐνη από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ. Το άλλο ζήτημα είναι οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Μαδούρο κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία δεν παραγράφονται. Υπάρχουν καταγγελίες», συνέχισε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Μάλιστα, ο Ιάσωνας Πιπίνης μέσα από το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική: Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος αναλύει το παρασκήνιο, το πώς δηλαδή έφτασε ο Μαδούρο στην εξουσία και το πώς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια καταπατώνται βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών στη Βενεζουέλα. Και πώς, με ποιον τρόπο, έχοντας ουσιαστικά τη στήριξη των υψηλόβαθμων του στρατού, αλλά και αλώνοντας και άλλους θεσμούς όπως είναι η Δικαιοσύνη, κατορθώνει ο Νικολάς Μαδούρο να βρίσκεται στην εξουσία.

Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

«Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη γιατί όπως σας ανέφερα υπάρχει και ένα τμήμα του πληθυσμού που είναι ένοπλο. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει τον Νικολάς Μαδούρο και η οικοδόμηση της χώρας είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ δύσκολο. Ένα ζήτημα είναι το ιδεολογικό… Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο εξέφραζε κάτι το οποίο υπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας. Υπάρχει βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία, όπως προέκυψε και από το αποτέλεσμα των εκλογών, που θεωρεί τον Μαδούρο έναν αυταρχικό ηγέτη.

Υπάρχουν εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα μέχρι σήμερα. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μία συμμετοχή για την επόμενη ημέρα,από τους «Τσαβίστας», να το πούμε έτσι, των ανθρώπων του καθεστώτος. Υπάρχει κίνδυνος για μία εμφυλιοπολεμική κατάσταση στη Βενεζουέλα την επόμενη μέρα. Υπενθυμίζω ότι οι υποδομές είναι κατεστραμμένες στη χώρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, όσον αφορά επίσης υποδομές που έχουν να κάνουν με πάρα πολλούς τομείς στη Βενεζουέλα και γι’ αυτό έχει καταρρεύσει και η οικονομία. Και ένα άλλο ζήτημα είναι και οι θεσμοί. Οι θεσμοί είναι πλήρως διαβρωμένοι, ελεγχόμενοι πλήρως από το καθεστώς της Βενεζουέλας, δεν υπάρχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη στη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή. Και εμείς ως χώρα έχουμε μια μεγάλη ελληνική κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, είναι παράγοντας αστάθειας αυτή τη στιγμή. Άρα θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες, οι παγκόσμιοι παίκτες, επιθυμούν να λήξει αυτή η ιστορία. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά ήταν υπέρ μιας πολιτικής ειρηνικής λύσης στη Βενεζουέλα. Χρειάζεται χρόνια για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Μια χώρα σε πλήρη κατάρρευση.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

«Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας γιατί η ελληνική κυβέρνηση αναμφισβήτητα ενδιαφέρεται για τις ελληνικές κοινότητες στη Λατινική Αμερική. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Οι Έλληνες εκεί έχουν περιουσίες. Στην περιοχή υπάρχουν μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες. Αλλά πέραν αυτού, η Ελλάδα και ως παράγοντας σταθερότητας αλλά και ως χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το να υπάρχει μία ομαλή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Μια κατάσταση που να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, να λειτουργεί ομαλά η δημοκρατία. Είναι κάτι που το θέλει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, περίπου 7,8 εκατομμύρια Βενεζολάνοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την χώρα, έχουν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα είναι παράγοντας αστάθειας. Και σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα ειδικότερα, δεν επιθυμεί να υπάρχει αστάθεια και αβεβαιότητα στην περιοχή», κατέληξε ο Ιάσων Πιπίνης.