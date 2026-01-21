Συμβαίνει τώρα:
Βερολίνο: Συνελήφθη μια Ουκρανογερμανίδα για κατασκοπεία – Αναζητούνται οι συνεργάτες της

Οι δύο άνδρες που διαφεύγουν τη σύλληψη είναι πρώην μέλη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων - Πρόκειται για ένα στρατιώτη και ένα διοικητικό υπάλληλο
Γερμανός αστυνομικός
Γερμανός αστυνομικός / REUTERS / Thilo Schmuelgen

Σε μια σημαντική σύλληψη προχώρησαν σήμερα (21.01.2026) οι γερμανικές αρχές στο Βερολίνο, με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία να αναφέρει ότι μια γυναίκα με διπλή υπηκοότητα – από Γερμανία και Ουκρανία – κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ειδικότερα, η Ιλόνα Β. θεωρείται ότι μετέφερε πληροφορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω εργαζόμενου στην ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, που θεωρείται ότι σχετίζεται με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του και έτσι κατηγορείται για κατασκοπεία από τις αρχές.

Η επικοινωνία της γυναίκας με τον Ρώσο αξιωματούχο έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον για το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2023 έως σήμερα και αφορούσε πληροφορίες για συμμετέχοντες σε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, για τοποθεσίες εγκαταστάσεων κατασκευής όπλων, για δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και για τις παραδόσεις τους στην Ουκρανία.

Η Ιλόνα Β. επικοινωνούσε τακτικά με πρώην υπαλλήλους του τμήματος επιχειρήσεων του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, τους οποίους γνώριζε προσωπικά, ενώ βοηθούσε την επαφή της στην ρωσική πρεσβεία να αποκτήσει πρόσβαση σε εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Εισαγγελίας, ερευνήθηκαν η κατοικία της συλληφθείσας στο Βρανδεμβούργο, αλλά και ακόμη δύο υπόπτων στο Μόναχο και στην Ρηνανία-Παλατινάτο, που θεωρούνται συνεργοί της.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι διαφεύγουν τη σύλληψη, είναι πρώην μέλη της Bundeswehr, ένας στρατιώτης και ο δεύτερος διοικητικός υπάλληλος.

