Βιετνάμ: «Βούλιαξε» η χώρα από την κακοκαιρία – Στους 16 οι νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Βίντεο δείχνουν τις πόλεις της χώρας να έχουν γίνει ποτάμια και τους ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί
Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν «βουλιάξει» το Βιετνάμ τις τελευταίες μέρες, με τον αριθμό των νεκρών από την νέα σειρά καταρρακτώδους βροχής, πλημμυρών και κατολισθήσεων να έχει αυξηθεί σε 16, σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Τα επίπεδα του νερού συνεχίζουν να ανεβαίνουν σε πόλεις και χωριά που έχουν ήδη πλημμυρίσει από τις προηγούμενες μέρες στο Βιετνάμ και η ανησυχία για περαιτέρω θανάτους και καταστροφές όλο και αυξάνεται.

Οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 1.500 χιλιοστά σε διάφορα μέρη του κεντρικού Βιετνάμ τις τελευταίες τρεις μέρες, ενώ πάνω από 43.000 σπίτια και 10.000 στρέμματα έκτασης γης έχουν πλημμυρίσει.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν επίσης προκαλέσει την εξαφάνιση πέντε ατόμων, σύμφωνα με την έκθεση της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Η περιοχή αυτή του κεντρικού Βιετνάμ μάλιστα, αποτελεί μια σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ, αλλά είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε καταιγίδες και πλημμύρες.

Περισσότερα από 553.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά τη ζημιά που υπέστησαν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας από τις πλημμύρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν επίσης αρκετές κατοικημένες περιοχές στις επαρχίες να έχουν κατακλυστεί από τα νερά, με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια και σπίτια να έχουν «κουκουλωθεί» από τα νερά.

Ναυτικές δυνάμεις έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους πολίτες στην Khanh Hoa, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Vietnam News Agency την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι τα νερά της πλημμύρας έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές.

Ένα 7χρονο κορίτσι διασώθηκε αργά την Τετάρτη, αφού είχε θαφτεί από μια κατολίσθηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Nhan Dan. Η κατολίσθηση, που προκλήθηκε από τις έντονες βροχές, γκρέμισε μέρος του σπιτιού όπου διέμενε το κορίτσι και το έθαψε κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την αναφορά.

Η ίδια ανασύρθηκε μετά από μιάμιση ώρα με σπασμένο πόδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να είναι πλέον σταθερή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για περισσότερες πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή.

