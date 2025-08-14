Βίντεο από επεισόδιο σε πτήση της China Southern Airlines: Ξυλοκόπησαν γυναίκα που παραπονέθηκε για παιδί που της κλοτσούσε το κάθισμα

Χάος επικράτησε στην εσωτερική κινεζική πτήση CZ6164 της «China Southern Airlines» από το Σενζέν προς το αεροδρόμιο της πόλης Νταλιάν. Με την προσγείωση μία οικογένεια επιτέθηκε σε γυναίκα επιβάτη επειδή παραπονέθηκε ότι ένα μικρό αγόρι κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της πτήσης διάρκειας 3 ωρών και 47 λεπτών.

Το «θερμό» επεισόδιο που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πτήση CZ6164 της «China Southern Airlines» συνέβη στις 7 Αυγούστου και ερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου Νταλιάν.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ένα παιδί συνέχισε να κλοτσά το κάθισμα παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ενώ αργότερα φέρεται να χτύπησε επίτηδες τη γυναίκα στην πλάτη, ρίχνοντας τα ακουστικά της στο πάτωμα, αναφέρει η βρετανική «Daily Mail».

Μετά την προσγείωση, οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού περικύκλωσαν τη γυναίκα και της επιτέθηκαν. Ο πατέρας την έσπρωξε, η μητέρα τής φώναζε και η αδελφή του αγοριού τής τράβηξε τα μαλλιά.

Συνεπιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που η γυναίκα, πεσμένη στο πάτωμα, φώναζε «Καλέστε την αστυνομία!», ενώ το πλήρωμα και άλλοι επιβάτες προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Η «China Southern Airlines» επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι το πλήρωμα κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές του αεροδρομίου Zhoushuizi στην πόλη Νταλιάν ανακοίνωσαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

πηγή: Daily Mail