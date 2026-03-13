Κόσμος

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ζεφύρι και Αχαρνές για ρευματοκλοπές – Ξηλώθηκαν 1.500 μέτρα καλωδίων

Συνελήφθησαν 4 άτομα ενώ κατασχέθηκαν χρήματα, κάμερες και ζυγαριά ακριβείας
Συνολικά 1.500 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές σε Αχαρνές και Ζεφύρι, βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε στις συγκεκριμένες περιοχές την Πέμπτη (12.03.2026).

Συνολικά συνελήφθησαν 4 άτομα κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ρευματοκλοπή, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

kameres zefuri

Οι αστυνομικοί, με την χρήση και drone κατέσχεσαν και 12 κάμερες, καταγραφικό, ζυγαριά ακριβείας και 400 ευρώ.

Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που έσπευσε στο σημείο, ξήλωσε και τα 1.500 μέτρα καλώδια που χρησιμοποιήσαν οι κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές.

kalwdia zefuri

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

