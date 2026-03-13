Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ζεφύρι και Αχαρνές για ρευματοκλοπές – Ξηλώθηκαν 1.500 μέτρα καλωδίων

Συνολικά 1.500 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές σε Αχαρνές και Ζεφύρι, βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε στις συγκεκριμένες περιοχές την Πέμπτη (12.03.2026).

Συνολικά συνελήφθησαν 4 άτομα κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ρευματοκλοπή, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί, με την χρήση και drone κατέσχεσαν και 12 κάμερες, καταγραφικό, ζυγαριά ακριβείας και 400 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που έσπευσε στο σημείο, ξήλωσε και τα 1.500 μέτρα καλώδια που χρησιμοποιήσαν οι κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.