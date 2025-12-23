Βίντεο από το ρεσάλτο των Γάλλων κομάντος στο αλιευτικό του «Έλληνα Εσκομπάρ» με τους 4,1 τόνους κοκαΐνη

Καρέ – καρέ την επιχείρηση των Γάλλων κομάντος στο αλιευτικό σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» στον Ατλαντικό Ωκεανό, καταγράφει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) ώρα Ελλάδας.

Οι Γάλλοι κομάντος επιβιβάστηκαν στο αλιευτικό «ΟΥΡΑΝΙΑ Α», σκάφος που έχει συνδεθεί από τις διωκτικές αρχές με το διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά και στο οπτικό υλικό.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Ναυαρχείο, οι ειδικές δυνάμεις της «Marine Nationale» επιβιβάστηκαν στο σκάφος εν πλω στον Ατλαντικό και προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα όλων των χώρων του πλοίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 138 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 4,1 τόνων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι κομάντος να μπαίνουν στο αμπάρι και να ανακαλύπτουν τελικά τα πακέτα κοκαΐνης. Παράλληλα, drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.

Το φορτίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είχε φορτωθεί στην Καραϊβική και συγκεκριμένα κοντά στο Φορ-ντε-Φρανς της Μαρτινίκας.