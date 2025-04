Βίντεο της Χαμάς προς Ισραήλ: «Η ηγεσία σας υπέγραψε την απόφαση να εκτελεστούν οι όμηροι»

Για την τύχη των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η ίδια στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιεί το Ισραήλ η Χαμάς, μέσω βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ένοπλο σκέλος της, οι «Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ».

Στο βίντεο της ένοπλης πτέρυγάς της η Χαμάς τονίζει ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ η τύχη των ομήρων εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Νωρίτερα οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανέφεραν ότι έχασαν την επαφή με τους ενόπλους που κρατούσαν τον όμηρο-στρατιώτη Εντάν Αλεξάντερ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Να είστε προετοιμασμένοι. Σύντομα τα παιδιά σας θα επιστρέψουν μέσα σε μαύρα φέρετρα με τα σώματά τους διαμελισμένα από τα θραύσματα των πυραύλων του στρατού σας».

Αυτό ανέφεραν οι «Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ» στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από πλάνα από προηγούμενη παράδοση σορών Ισραηλινών ομήρων μέσα σε φέρετρα στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

«Η ηγεσία σας υπέγραψε την απόφαση να εκτελέσετε τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτουν.

Qassam Brigades: “Be prepared, soon your children will return in black coffins, with their bodies torn apart by shrapnel from your army’s missiles. Your leadership has signed the decision to execute the prisoners in the Gaza Strip.” #NetanyahuWarCriminal pic.twitter.com/rGNueZffoI

«Ανακοινώνουμε ότι χάσαμε την επαφή με την ομάδα που φυλάει τον στρατιώτη Εντάν Αλεξάντερ μετά από άμεσο ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο την τοποθεσία τους. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε», είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος, Αμπού Ομπέιντα.

«Φαίνεται ότι ο στρατός κατοχής προσπαθεί σκόπιμα να τον σκοτώσει και έτσι να απαλλαγεί από την πίεση που προκαλούν οι κρατούμενοι με διπλή υπηκοότητα, προκειμένου να συνεχίσει τη γενοκτονία του εναντίον του λαού μας», προσέθεσε.

Ο Εντάν Αλεξάντερ, έχει διπλή υπηκοότητα, ΗΠΑ – Ισραήλ, είναι στρατιώτης που υπηρετούσε κοντά στη Λωρίδα της Γάζας το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς.

New Video Shows U.S.-Israeli Hostage Pleading for Help



Hamas has released a video showing Edan Alexander, a 21-year-old Israeli-American soldier who was captured during the October 7th attacks. In the clip, he says he’s been held for 551 days and calls out both the Israeli… pic.twitter.com/32LLOqFXc1