Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς τρέλανε τους θαυμαστές του με το απίστευτα παράξενο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ο θρυλικός Hannibal Lecter έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral με τις απίστευτες γκριμάτσες και τις εκκεντρικές χορευτικές του φιγούρες να προκαλούν φρενίτιδα στους θαυμαστές του.

Το παράξενο βίντεο των 30 δευτερολέπτων έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές, με τον Άντονι Χόπκινς να δίνει ρεσιτάλ.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018