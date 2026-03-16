Κόσμος

Viral η 17χρονη που σέρβιρε καφέ στον Νετανιάχου: «Είναι το νέο μου crush» γράφουν

Η κοπέλα έκανε την δεύτερη βάρδια της - Παράλληλα υπήρξαν και σχόλια με αντισημιτικό και αντιϊσραηλινό περιεχόμενο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε την Κυριακή (15.03.2026) ένα βίντεο όπου παραγγέλνει κεφέ σε μία καφετερέρια με στόχο να διαψεύσει φήμες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο ότι είχε σκοτωθεί από ιρανικό βομβαρδισμό. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των χρηστών, κυρίως εντός Ισραήλ, στράφηκε σε ένα απρόσμενο πρόσωπο: τη νεαρή που του σέρβιρε τον καφέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 17χρονη κοπέλα που εργαζόταν στο καφέ και βρισκόταν μόλις στη δεύτερη βάρδιά της όταν σέρβιρε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η ξαφνική δημοσιότητα φαίνεται ότι την οδήγησε να ανοίξει μέσα στη νύχτα λογαριασμό στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Ναι, αυτή είμαι χαχαχαχαχαχαχαχα, αλλά δεν είμαι barista – απλώς πήρα την παραγγελία».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, όταν έγινε σαφές ότι η δημοσιότητα που προκάλεσε το βίντεο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε, οι γονείς της επικοινώνησαν με ισραηλινά μέσα, ζητώντας να προστατευθεί η ιδιωτικότητά της και να μην δημοσιοποιηθεί το πλήρες όνομά της.

Οι γονείς της τόνισαν επίσης ότι αρκετές από τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Στο αρχικό βίντεο του Νετανιάχου, η νεαρή εμφανίζεται για περίπου δύο δευτερόλεπτα στο τέλος του βίντεο.

Στο καφέ, όπου γυρίστηκε το βίντεο, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι μετά τη δημοσίευσή του έχει ξεσπάσει έντονη αναστάτωση γύρω από την επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει και απειλές από φιλοπαλαιστινιακούς χρήστες.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να εστιάζουν στη φωτογραφία της νεαρής. Στην πλατφόρμα X εμφανίστηκαν εκατοντάδες αναρτήσεις και σχόλια. «Απλώς κοιτάξτε την», έγραψε ένας χρήστης.

«Είναι τόσο όμορφη», «Είναι εκπληκτική», «Πρέπει να έρθω στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό», «Είναι το νέο μου crush» γράφουν άλλοι.

Παράλληλα όμως υπήρξαν και σχόλια με αντισημιτικό και αντιϊσραηλινό περιεχόμενο. Ορισμένοι χρήστες επιχείρησαν επίσης να ανακαλύψουν την ταυτότητα της νεαρής, απευθυνόμενοι ακόμη και στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

«Ποια είναι αυτή η κοπέλα; Είναι πραγματική; Είναι εικόνα που δημιουργήθηκε από AI;», ρώτησε ένας χρήστης.

Το Grok απάντησε ότι μια από τις εικόνες που κυκλοφορούν, είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Η απάντηση αυτή δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς οι πιο καθαρές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με εργαλεία AI.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
74
38
38
35
Newsit logo
Newsit logo