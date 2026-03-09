Viral το #SendBarron: Ζητούν να πολεμήσει στο Ιράν ο γιος του Τραμπ, Μπάρον – Το απαγορευτικό με το ύψος του

Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς απορρίπτουν τις αμερικανικές επιθέσεις – σε συνεργασία με το Ισραήλ – κατά του Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει «εβδομάδες ή και περισσότερο». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος θα ληφθεί μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και την ίδια στιγμή στο στόχαστρο μπαίνει ο μικρότερος γιος του Αμερικανού προέδρου, ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ.

Στα social media έχει ξεσπάσει σάλος για τις αποφάσεις του Τραμπ, αλλά και για το ενδεχόμενο να σταλούν ακόμη και χερσαίες αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με το hashtag #SendBarron, χιλιάδες χρήστες ζητούν ειρωνικά να κληθεί για στρατιωτική θητεία ο Μπάρον Τραμπ.

Ήδη κυκλοφορούν δεκάδες memes και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στις οποίες ο νεαρός Μπάρον Τραμπ, γιος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, εμφανίζεται να φορά στρατιωτική στολή. Σε πολλές από αυτές πρωταγωνιστεί και η εμβληματική φιγούρα του Uncle Sam, που παραδοσιακά καλεί τους Αμερικανούς να καταταγούν στον στρατό.

Τα σχόλια είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.

«Στείλε τον Μπάρον, για να καταλάβεις κι εσύ προσωπικά τι ζητάς από τους στρατιώτες μας», γράφει ένας χρήστης.

Melania would hate for you to leave a Send Barron comment #SendBarron pic.twitter.com/7mllA45pyp — DonkConnects (@donkoclock) March 2, 2026

Άλλος σχολιάζει: «Στοίχημα πως αν ο γιος σου βρισκόταν στο μέτωπο, θα επέλεγες ξαφνικά την ειρήνη».

Πολλές από τις επιθέσεις στρέφονται ευθέως κατά του προέδρου. Ακόμη και μέσα από το στρατόπεδο του κινήματος MAGA ακούγονται πλέον επικριτικές φωνές. Παράλληλα, στον ιστότοπο DraftBarronTrump.com («Κατατάξτε τον Μπάρον Τραμπ») διατυπώνεται σατιρικά η εξής «πρόταση»:

«Η Αμερική είναι ισχυρή επειδή η ηγεσία της είναι ισχυρή. Ο πρόεδρος Τραμπ το αποδεικνύει κάθε μέρα. Φυσικά, ο γιος του Μπάρον είναι περισσότερο από έτοιμος να υπερασπιστεί τη χώρα που ο πατέρας του ηγείται με τόση αποφασιστικότητα. Η υπηρεσία είναι τιμή. Η δύναμη κληρονομείται».

Στη συνέχεια προστίθεται η φράση «Dog bless Barron» – ένα λογοπαίγνιο που σημαίνει «ο σκύλος να ευλογεί τον Μπάρον».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πίσω από την ιστοσελίδα βρίσκεται ο σεναριογράφος κωμωδίας Τόμπι Μόρτον, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με εκπομπές όπως το South Park.

Ο Μπάρον Τραμπ… είναι πολύ ψηλός για τον στρατό

Στο X, το Instagram και το TikTok οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ η αντίθεση στην πιθανή αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν είναι έντονη.

Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Μπάρον Τραμπ δεν θα μπορούσε ποτέ να πολεμήσει ως στρατιώτης σε ιρανικό έδαφος – ήδη και μόνο λόγω του ύψους του.

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια έχει ύψος 2,06 μέτρα, ενώ για την ένταξη στον αμερικανικό στρατό υπάρχει ανώτατο όριο τα 2,03 μέτρα. Επιπλέον, ο πατέρας του είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων και έχει έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο λόγο.