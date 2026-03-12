Βιρτζίνια: Δύο οι νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς ο δράστης

Ένοπλος άνοιξε πυρ την Πέμπτη (12/3/26) στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου στη Βιρτζίνια. «Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.

Το FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.

BREAKING UPDATE Active shooter reported at Old Dominion University in Norfolk, Virginia.



The shooter has reportedly been neutralized, but details on potential victims are still unclear. pic.twitter.com/q8Qpp90hJ2 — SANTINO (@TheRealSantino) March 12, 2026

JUST IN: There has just been a SHOOTING at Old Dominion University in Virginia, massive police presence now



The gunman is dead after injuring 2 people. Pray for their recovery



Good riddance to that monster. pic.twitter.com/mgCle3Ss0e — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 12, 2026

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.

Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Αποφυλακίστηκε όμως τον Δεκέμβριο του 2024.