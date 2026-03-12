Κόσμος

Βιρτζίνια: Δύο οι νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς ο δράστης

Είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και αποφυλακίστηκε το 2024
Επίθεση στη Βιρτζίνια
Ένοπλος άνοιξε πυρ την Πέμπτη (12/3/26) στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου στη Βιρτζίνια. «Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.

Το FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.

 

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.

Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Αποφυλακίστηκε όμως τον Δεκέμβριο του 2024.

