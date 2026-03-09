Βλαντιμίρ Πούτιν σε Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα έχετε την ακλόνητη υποστήριξή μας»

Τα πρώτα συγχαρητήρια προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ηγέτη του Ιράν ήρθαν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην συγχαρητήρια επιστολή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε βέβαιος ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «ενώπιον σοβαρών δοκιμασιών».

Επίσης ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Τεχεράνης, λέγοντας ότι επιθυμεί να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξή της προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη της προς τους Ιρανούς φίλους μας».

Η επιστολή του Ρώσου προέδρου

Αξιότιμε κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ,

Δεχθείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Τώρα που το Ιράν αντιμετωπίζει ένοπλη επιθετικότητα, η δράση σας σε αυτή την υψηλή θέση αναμφίβολα θα απαιτήσει μεγάλο θάρρος και αυταπάρνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με τιμή το έργο του πατέρα σας και θα ενώσετε τον ιρανικό λαό μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες.

Από την πλευρά μας, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη μας με τους Ιρανούς φίλους. Η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σας εύχομαι επιτυχία στην επίλυση των δύσκολων καθηκόντων που βρίσκονται μπροστά σας, καθώς και καλή υγεία και δύναμη ψυχής.

Με εκτίμηση,

Βλαντίμιρ Πούτιν»