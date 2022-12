Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφτηκε σήμερα τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη νότια Ρωσία, μετέδωσαν πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, ο Πούτιν έκανε βόλτα με ένα αυτοκίνητο – μία Mercedes – στη γέφυρα, ένα έργο βιτρίνα της διακυβέρνησής του, και μίλησε με εργαζόμενους που επισκεύαζαν την γέφυρα Κερτς που ενώνει την Κριμαία με την ενδοχώρα μετά τις ζημιές που υπέστη από έκρηξη τον περασμένο Οκτώβριο.

Μια έκρηξη που θεωρήθηκε ως πλήγμα στο γόητρο της Ρωσίας και προσωπικά του Ρώσου Προέδρου.

Ήταν αυτή η έκρηξη που – σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές – οδήγησε τη ρωσική ηγεσία στο να διατάξει τον ανελέητο βομβαρδισμό πόλεων και υποδομών στην Ουκρανία, με θύματα άμαχους πολίτες.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014.

Putin visited the Crimean bridge, spoke with the builders and drove over it in a car pic.twitter.com/JSOIF3sY3r

Εντωμεταξύ ο Πούτιν υπέγραψε σήμερα τον νόμο με τον οποίο διευρύνονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την αποκαλούμενη από το Κρεμλίνο «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ», καθιστώντας ουσιαστικά παράνομη οποιαδήποτε δημόσια έκφραση του τρόπου ζωής της κοινότητας των ομοφυλοφίλων.

Με βάση τον νέο νόμο μπορεί να επιβληθεί βαρύ πρόστιμο σε οποιονδήποτε διαδίδει πληροφορίες που θεωρούνται προσπάθεια για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας μέσω του διαδικτύου ή σε ταινίες, βιβλία και διαφημίσεις.

Ο νόμος αυτός αποτελεί επέκταση του προηγούμενου που απαγόρευε την ομοφυλοφιλική «προπαγάνδα» σε παιδιά. Οι αρχές τον χρησιμοποιούσαν ήδη για να απαγορεύσουν τις «παρελάσεις υπερηφάνειας» ή και να συλλάβουν ακτιβιστές που αγωνίζονταν για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.

Russian President Vladimir Putin has signed a law banning propaganda of nontraditional sexual relations, gender reassignment and pedophilia, according to a corresponding entry made in the Russian State Duma:https://t.co/98EgIfOJdi pic.twitter.com/xdilYvJG12