Βολιβία: 31 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό – Τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους 15 τραυματίες

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στην περιφέρεια Ποτοσί της νοτιοδυτικής Βολιβίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (17.02.2025) κοντά στην κοινότητα Γιοκάγια της Βολιβίας Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο και να κατρακυλήσει σε βουνοπλαγιά για περίπου 800 μέτρα.

Από τους τραυματίες στο δυστύχημα, 10 ενήλικες και τέσσερα παιδιά είχαν νοσηλευτεί, ενώ αρκετοί μπήκαν στην εντατική, ανέφερε αξιωματούχος του νοσοκομείου.

Η ορεινή διαδρομή είναι γεμάτη ανατροπές, είπε ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι η ταχύτητα με την οποία ταξίδευε το λεωφορείο θα μπορούσε να ήταν ένας παράγοντας για τη σύγκρουση.

Στη Βολιβία καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 1.400 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με στοιχεία των αρχών.

