Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Δεν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα» – Ο λαός θα έπρεπε να αποφασίζει, κανένας άλλος

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (18/12/2025) ότι δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα της χώρας του, κάτι που κατοχυρώνει τον στόχο του Κιέβου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες αφού προσφέρθηκε να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία, σε αντάλλαγμα για την παροχή σκληρών εγγυήσεων ασφαλείας. Σε σημερινές του δηλώσεις υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει την Πολωνία να αναπτύξει τεχνολογία κατά των drones.

Αρχικά η Ρωσία συνεχίζει να ζητά επίμονα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που υποστήριζε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό, εάν της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, με βάση το οποίο μια επίθεση σε ένα μέλος του συνιστά επίθεση σε όλη τη Συμμαχία.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα» είπε ο Ζελένσκι χθες, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από έναν δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Σύνταγμα. «Και ασφαλώς, όχι επειδή γίνονται εκκλήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Ζελένσι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις της Ρωσίας είναι βασικό μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο την Πέμπτη είπε ότι στις συζητήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να πιεστεί η Ουκρανία να κάνει υποχωρήσεις σε άλλους τομείς. Αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει κάποια απευθείας πρόταση στις συνομιλίες, σχολίασε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία «ανταλλαγή» προκειμένου να λάβει τις εγγυήσεις που ζητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ καταγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας από το 2019, ως «στρατηγικός στόχος». Το Κίεβο παραδέχεται πάντως ότι προς το παρόν δεν είναι καλοδεχούμενο στη Συμμαχία από όλα τα μέλη της.

Σχέσεις Πολωνίας – Ουκρανίας και η βοήθεια με τα drones

Η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει την Πολωνία να αναπτύξει τεχνολογία κατά των drones, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Βαρσοβία, καθώς ο ίδιος και ο Πολωνός ομόλογος του Κάρολ Ναβρότσκι τόνισαν την κοινή θέση των χωρών τους σε θέματα ασφαλείας.

Η Πολωνία είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, αλλά με την εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες να αυξάνεται στην Πολωνία και τα ακροδεξιά κόμματα να λένε ότι η Βαρσοβία ξεπέρασε τα όρια στην υποστήριξη του Κιέβου, οι σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων έχουν γίνει πιο τεταμένες.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις σχετικά με την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» δήλωσε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Γνωρίζουμε πώς να αμυνθούμε από κάθε τύπο ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γειτόνων μας, εναντίον της Πολωνίας και άλλων εθνών».

Ο ίδιος είπε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να προσφέρει συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, προσθέτοντας ότι προσκάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία για να δει τις δυνατότητες παραγωγής της χώρας στον αμυντικό τομέα.

Η ανάπτυξη της άμυνας κατά των drones έχει γίνει κύρια προτεραιότητα για τις χώρες της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή περίπου 20 drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο και το κύμα άλλων περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Δανία και η Γερμανία.

Ο Ναβρότσκι είπε ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι δείχνει την κοινή θέση της Ουκρανίας και της Πολωνίας στα ζητήματα ασφαλείας και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Βαρσοβία θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια ανταλλαγή μαχητικών αεροσκαφών Mig-29 με τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία.