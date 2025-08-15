Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην αλάσκα: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος καλεί τη Ρωσία να λάβει μέτρα και δηλώνει ότι βασίζεται στην Ουάσιγκτον για δίκαιη ειρήνη
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Isabel Infantes

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη η σύνοδος να αποτελέσει αφετηρία για μια «δίκαιη ειρήνη» και για ουσιαστικές τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το Κίεβο στηρίζει τις ελπίδες του στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή, η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από τριάμισι χρόνια.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.

