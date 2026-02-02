Συμβαίνει τώρα:
Βόμβα στα αρχεία Επστάιν: Αποκαλύφθηκε κρυφό παιδί του – Με email η Σάρα Φέργκιουσον τον συγχαίρει για τη γέννηση του γιου του πριν από 15 χρόνια

Στο φως το email της Σάρα Φέργκιουσον
Ο Τζέφρι Έπσταϊν
Ο Τζέφρι Έπσταϊν / New York State Division of Criminal Justice Services / Handout via REUTERS / File Photo

Μία αποκάλυψη – βόμβα περιλαμβάνεται στα αρχεία Επστάιν. Ο καταδικασμένος παιδόφιλος φέρεται να είχε κρυφό παιδί, σύμφωνα με email της Σάρα Φέργκιουσον. 

Συγκεκριμένα, ο Επστάιν φέρεται να είχε αποκτήσει έναν γιο, όπως προκύπτει από ένα email που του είχε στείλει η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην Δούκισσα του Γιορκ, και αποκαλύπτει η Telegraph. Στο μήνυμα, η Φέργκιουσον συνεχάρη τον καταδικασμένο παιδόφιλο για τη γέννηση ενός «αγοριού» μετά την αποφυλάκισή του το 2011.

Η ίδια του στέλνει την αγάπη της και του λέει «συγχαρητήρια», αφού πληροφορήθηκε τα νέα από «τον Δούκα», πιθανότατα αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Στο μήνυμα που εστάλη πριν από 15 χρόνια, η Φέργκιουσον έγραφε:

«Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα σε αυτό το BBM (BlackBerry Messenger), αλλά άκουσα από τον Δούκα ότι απέκτησες αγόρι. Ακόμα κι αν δεν κρατήσατε επαφή, εγώ είμαι εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το μωρό σου. Sarah xx».

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Επστάιν είχε παιδιά, παρά τις σεξουαλικές σχέσεις του με εκατοντάδες γυναίκες.

Το email της Φέργκιουσον περιλαμβάνεται μεταξύ των 3 εκατομμυρίων εγγράφων των «Epstein Files» που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή (30.01.2026), μαζί με 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Η πρώην Δούκισσα εμφανίζεται αρκετές φορές στα αρχεία, όπου αποκαλύφθηκε ότι προσέφερε στον Επστάιν και τους φίλους του VIP ξεναγήσεις στο Μπάκιγχαμ. Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η σχέση του πρώην πρίγκιπα Άντριου – νυν Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ – με τον Επστάιν συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το 2017, παρότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε δηλώσει επίσημα ότι είχαν κόψει κάθε επαφή. 

