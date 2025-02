Βόρεια Καρολίνα: 16χρονος που κατηγορείται για δολοφονία φώναζε «μαμά σε αγαπώ» όταν έμαθε ότι θα δικαστεί ως ενήλικος

Ένας έφηβος από τη Βόρεια Καρολίνα ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο, αφού θα δικαστεί ως ενήλικος για φόνο.

Πως αναφέρει το τοπικό WCCB, ο 16χρονος Σον Σίμπσον κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού για τη δολοφονία του 16χρονου Ζακάβιους Ντόκινς στη Γκαστόνια της Βόρειας Καρολίνας, στις 26 Ιανουαρίου. Εμφανιζόμενος στο δικαστήριο της κομητείας Gaston στις 29 Ιανουαρίου, ο Σίμπσον ξέσπασε καθώς ο δικαστής διάβασε τις κατηγορίες του.

Βίντεο δείχνει τον Σίμπσον να κλαίει και να βάζει το κεφάλι του στα χέρια του με χειροπέδες. Στη συνέχεια φώναξε: «Σ’ αγαπώ, μαμά, σ’ αγαπώ», καθώς οι αστυνομικοί τον οδήγησαν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο 16χρονος θα δικαστεί ως ενήλικος και κρατείται χωρίς εγγύηση, σύμφωνα με το WCCB.

NEW: 16-year-old Sean Simpson, charged with m*rder, shrieks and collapses in court after a judge tells him his bond was denied.



Simpson faces first-degree m*rder charges relating to the de*th of 16-year-old Zaquavious Dawkins.



Prosecutors allege that Dawkins and a… pic.twitter.com/MLJdS3kA7k