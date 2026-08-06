Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου – Έκτακτη συνεδρίαση στη Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε την Πέμπτη (06.08.2026) σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Νότιας Κορέας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σεούλ και Ουάσιγκτον. Πρόκειται για την πρώτη δοκιμή αυτού του είδους έπειτα από διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από την ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, στην περιοχή Γουονσάν, ενώ το προεδρικό γραφείο της χώρας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «προκλητική» και αντίθετη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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Στο φόντο οι κοινές ασκήσεις

Η νέα εκτόξευση πραγματοποιείται λίγο πριν από τις προγραμματισμένες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, τις οποίες η Ουάσιγκτον και η Σεούλ θεωρούν απαραίτητες για την ενίσχυση της αποτρεπτικής τους ισχύος απέναντι στις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της Πιονγκγιάνγκ.

Αντίθετα, η Βόρεια Κορέα καταγγέλλει διαχρονικά τις ασκήσεις αυτές ως προετοιμασία για ενδεχόμενη εισβολή στο έδαφός της.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Το Αμερικανικό Στρατηγείο Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συνεργασία με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η εκτόξευση δεν συνιστά άμεση απειλή για το αμερικανικό έδαφος, το προσωπικό των ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους στην περιοχή.

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Παράλληλα, η ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε αντικείμενο που εκτιμάται ότι ήταν βαλλιστικός πύραυλος.

Τα μηνύματα της Πιονγκγιάνγκ

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δοκιμή ενδέχεται να συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις της Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφής του Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία είχε επικρίνει έντονα την ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk από την Ιαπωνία.

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει σειρά δοκιμών οπλικών συστημάτων μέσα στο 2026, περιλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, πυραύλων πυροβολικού και άλλων τακτικών όπλων, με τη Νότια Κορέα να δηλώνει ότι έχει ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, ενόψει του ενδεχομένου νέων εκτοξεύσεων.