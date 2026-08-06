Υεμένη: 38 στρατιώτες νεκροί σε επιδρομή των Χούθι με drones και πυραύλους

Η Υεμένη βυθίζεται εκ νέου σε κύκλο έντονης βίας, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 38 στρατιωτών. Πρόκειται για το βαρύτερο πλήγμα που καταγράφεται μετά την εκεχειρία του 2022, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις στη χώρα κλιμακώνονται εκ νέου.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Υεμένη, υποστηρίζοντας ότι τα πυραυλικά πλήγματα και τα drones στόχευσαν συγκεντρώσεις κυβερνητικών δυνάμεων που, όπως υποστηρίζουν, είχαν ενισχυθεί πρόσφατα με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξήγαγαν μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας με στόχο συγκεντρώσεις εχθρικών στρατευμάτων», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέ.

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Βαρύς απολογισμός

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 38 μέλη του κυβερνητικού στρατού σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις. Στόχος αποτέλεσαν στρατόπεδα στην επαρχία Μαρίμπ, αλλά και εγκαταστάσεις στη Χαντραμούτ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι σκότωσαν ή τραυμάτισαν εκατοντάδες μαχητές που πρόσκεινται στη Σαουδική Αραβία και ότι κατέστρεψαν στρατόπεδα, αποθήκες όπλων και στρατιωτικά οχήματα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Επιστροφή στην κλιμάκωση

Η επίθεση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εύθραυστη ισορροπία που ακολούθησε την κατάπαυση του πυρός του 2022 δείχνει να καταρρέει. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν τον περασμένο μήνα, με φόντο την ευρύτερη ένταση που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μετά την απόπειρα προσγείωσης ιρανικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Σαναά, εξέλιξη που όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Υεμένη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις επαρχίες Μαρίμπ και Χαντραμούτ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «άλλο ένα παράδειγμα» της «τρομοκρατίας» των Χούθι εναντίον του λαού της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες συνεχίζουν να εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στη σαουδαραβική «πολιορκία» της Υεμένης, ισχυρισμό που το Ριάντ απορρίπτει.