Οι στρατιώτες στην Βόρεια Κορέα, εκτός από το καθήκον προς την πατρίδα, όπως θα φαίνεται θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν και… σε ταινία. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο των διεθνή ΜΜΕ και των social media κάνει ένα βίντεο που τους δείχνει να κάνουν διάφορα εξωπραγματικά, όπως να σπάνε τούβλα χρησιμοποιώντας… τα χέρια και το κεφάλι τους!

Τα εν λόγω πλάνα με τους στρατιώτες από την Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με την Telegraph, προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση την Τρίτη (13/10). Το βίντεο κυκλοφόρησε μετά την ομιλία του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος τόνισε ότι η ανάπτυξη όπλων ήταν απαραίτητη για την αυτοάμυνα της χώρας και για την αντιμετώπιση των εχθρικών πολιτικών από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Στο βίντεο κάποιοι στρατιώτες σπάνε τούβλα με τα χέρια, ενώ ένας τα καταφέρνει χτυπώντας το με το κεφάλι του! Άλλοι σπάνε με βαριοπούλα έναν τσιμεντόλιθο τον οποίο έχουν τοποθετήσει πάνω στο στέρνο ενός στρατιώτη, ενώ ένας άλλος καταφέρνει να σπάσει αλυσίδες που ήταν τυλιγμένες γύρω από τα μπράτσα του. Απίστευτο είναι και το σημείο, όπου δύο στρατιώτες λυγίζουν μια σιδερένια ράβδο χρησιμοποιώντας μόνο το λαιμό τους.

Η επίδειξη, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε παρουσία του ενθουσιασμένου Βορειοκορεάτη ηγέτη. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαινόταν ενθουσιασμένος να χειροκροτά ενώ η μικρότερη αδερφή του καθόταν πίσω του ανέκφραστη.

