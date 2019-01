Βόρεια Μακεδονία: Πανηγυρίζει ο Ντιμιτρόφ, εκλογές ζητά η αντιπολίτευση!

Με ένα θριαμβευτικό tweet, ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ πανηγυρίζει για την υπερψήφιση της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην γειτονική χώρα, που ανοίγει τον δρόμο για την Βόρεια Μακεδονία.

“Πήραμε την μοίρα μας στα χέρια μας. Γράφουμε Ιστορία ανοίγοντας το δικό μας μέλλον. Αποδείξαμε ότι τα θαύματα είναι δυνατά. Δείξαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά επίσης με τους όρους των ευρωπαϊκών αξιών. Είμαι περήφανος που είμαι στην σωστή πλευρά της Ιστορίας”.

Αυτό δήλωσε με tweet του ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ, λίγες ώρες μετά την ψήφιση από την Βουλή της βαλκανικής χώρας για την αναθεώρηση του Συντάγματος της πΓΔΜ, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Μαζί με άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους που χαιρέτισαν την έγκριση των συνταγματικών τροπολογιών στη Βουλή της πΔΓΜ για την αλλαγή του ονόματος της χώρας, η Αυστριακή υπουργός Εξωτερικών Κάριν Κνάισλ εξέφρασε την ελπίδα ότι η απομάκρυνση “ενός σημαντικού εμποδίου για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς” ανοίγει το δρόμο για την ΕΕ να ξεκινήσει τον Ιούνιο τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την βαλκανική χώρα.

