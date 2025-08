Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω social media – ΗΠΑ: Αφήστε τον να μιλήσει

Τους όρους που τον κρατούσαν… ελεύθερο κατά τη διάρκεια της δίκης του για απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος και επιβολής πραξικοπήματος παραβίασε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο και θα το “πληρώσει” με κατ’ οίκον περιορισμό.

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Βραζιλία διέταξε τη Δευτέρα (04.08.2025) να τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επειδή δεν τήρησε την απαγόρευση που του έχει επιβληθεί να εκφράζεται μέσω social media και ενώ η δίκη του είναι σε εξέλιξη.

Ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, όπως αναφέρει το δικαστικό έγγραφο σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στηλιτεύει την «επανειλημμένη παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί» στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.

Ο δικαστής αναφέρεται σε παρεμβάσεις του Μπολσονάρο που διαδόθηκαν μέσω social media από οπαδούς του κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την απόφαση να τεθεί ο Ζαΐρ Μπολσονάρο σε κατ’ οίκον περιορισμό προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ, άλλωστε οι σχέσεις του πρώην προέδρου της Βραζιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι κάτι περισσότερο από καλές.

«Ο δικαστής (σ.σ. του STF, Αλεσάντρ τζι) Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους θεσμούς της Βραζιλίας για να φιμώνει την αντιπολίτευση και να απειλεί τη δημοκρατία», ήταν η αντίδραση του γραφείου υποθέσεων δυτικού ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X (twitter).

Justice Moraes, now a U.S.-sanctioned human rights abuser, continues to use Brazil’s institutions to silence opposition and threaten democracy. Putting even more restrictions on Jair Bolsonaro’s ability to defend himself in public is not a public service. Let Bolsonaro speak!…