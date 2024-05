Βραζιλία: Στους 147 οι νεκροί από τις σφοδρές βροχές και τις καταστροφικές πλημμύρες στο Ρίο Γράντε ντο Σουλ

Ο αριθμός των νεκρών από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας αυξήθηκε στους 147, από 143 και 136 που ήταν το περασμένο σαββατοκύριακο (11-12.05.2024).

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα οι τοπικές αρχές, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 127 ατόμων την ίδια στιγμή που 147 άνθρωποι στο Ριο Γκράντε στο Σουλ έχουν βρει τραγικό θάνατο στις πλημμύρες. Καθημερινά εδώ και 2 εβδομάδες που σημειώνονται από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, ο αριθμός των νεκρών στη νότια Βραζιλία αυξάνεται.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα υπερχείλιση ποταμών ενώ οι πλημμύρες απέκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν προβλήματα στις μεταφορές, με συνέπεια να σημειωθούν ελλείψεις βασικών αγαθών σε ορισμένες περιοχές.

Η πολιτεία έχει πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκους, ενώ 340.000 από αυτούς αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σπίτια και υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Οι κάτοικοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και κάνουν προσπάθειες μα αδειάσουν τους δρόμους από το νερό και τη λάσπη.

«Το αεροδρόμιο Salgado Filho στο #PortoAlegre πλημμύρισε! Η «χειρότερη καιρική καταστροφή όλων των εποχών» έχει στοιχίσει πάνω από 145 ζωές στη Βραζιλία και η χειρότερη μπορεί να μην έχει τελειώσει καθώς προβλέπονται περισσότερες πλημμύρες ρεκόρ!», έγραψε ένα μέσο στο «X».

