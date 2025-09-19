Βρετανία: 22χρονος παγίδευε παιδιά και τα κακοποιούσε σεξουαλικά – Παρίστανε τον 14χρονο και εκβίαζε ανήλικους

Μία φρικτή υπόθεση παιδοφιλίας, είδε το φως της δημοσιότητας στην Αγγλία, με έναν 22χρονο να έχει διαπράξει σεξουαλικά αδικήματα σε 41 παιδιά.

Ο άνδρας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Αγγλία για σεξουαλικά αδικήματα στα παιδιά, τα οποία εξαπάτησε προσποιούμενος ότι ήταν 14χρονο αγόρι.

Ο Stuart Latham τα έκανε να πιστέψουν ότι ήταν έφηβος, προκειμένου να αποκτήσει άσεμνες φωτογραφίες, με την υπόσχεση ότι θα τους έδινε μετρητά ή δωροκάρτες σε αντάλλαγμα.

Ο 22χρονος από το Wigan καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, εκβιασμού, δημιουργίας άσεμνων εικόνων και παρότρυνσης παιδιού να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Stuart Latham καταδικάστηκε την Παρασκευή 19.09.2025 σε 14 χρόνια φυλάκισης.

Πώς παγίδευε τα παιδιά

Ο Latham χρησιμοποιούσε το Snapchat για να προσεγγίζει ανήλικα κορίτσια. Σε ένα από τα θύματά του, που ήταν μόλις 12 ετών, είπε ψέματα ότι είναι 15, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 19.

Σε άλλα κορίτσια προσποιήθηκε ότι ήταν 14χρονος, χρησιμοποιώντας ψεύτικη φωτογραφία.

Ο άνδρας προσέγγιζε τα θύματά του, λέγοντας ότι θα δώσει δωροκάρτα 200 λιρών σε όποια του έστελνε άσεμνες φωτογραφίες και όταν τα κορίτσια ζητούσαν να διαγράψει τις φωτογραφίες, τα απειλούσε ότι θα τις δημοσιεύσει, με κάποια από τα κορίτσια να είναι μόλις 11 ετών.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Δύο από τα θύματα μοιράστηκαν τον εφιάλτη που έζησαν στο δικαστήριο.

Το πρώτο κορίτσι νόμιζε ότι είχε «σοβαρή σχέση» μαζί του. Όταν έμαθε την αλήθεια, κατέρρευσε.

Η φίλη της, που επίσης κακοποιήθηκε από τον Latham, του είπε: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με άλλαξες. Μου πήρες το παιδί που υπήρχε μέσα μου».

Η κακοποίηση ως «πλήρης απασχόληση»

Ο αστυνομικός Simon France, από την ομάδα για την κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, είπε ότι ο Latham είναι «ένας από τους πιο επικίνδυνους παιδόφιλους» που έχει δει ποτέ.

Δεν δούλευε ούτε είχε δραστηριότητες, καθόταν όλη μέρα στο δωμάτιό του και παγίδευε παιδιά.

Η αστυνομία τον περιέγραψε σαν να είχε «δουλειά πλήρους απασχόλησης» το να χειραγωγεί παιδιά για να κάνει ό,τι ήθελε.

Όταν συνελήφθη, βρέθηκε κρυμμένο κινητό με, χιλιάδες φωτογραφίες παιδικής κακοποίησης, ενώ υπήρχαν και βίντεο ακόμα και διάρκειας μίας ώρας.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί η αστυνομία του Μάντσεστερ, με δεκάδες θύματα σε όλη τη Βρετανία – από τη Σκωτία έως το Μπόρνμουθ. Οι αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα στις ΗΠΑ.