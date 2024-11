Βρετανία: 3 νεκροί από τη χιονοθύελλα «Μπερτ» που προκαλεί χάος στις συγκοινωνίες

Η χιονοθύελλα «Μπερτ» έπληξε τη Βρετανία και την Ιρλανδία το Σάββατο (23.11.2024) με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Οι ισχυροί άνεμοι και οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν χάος στις συγκοινωνίες και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πρώτο θύμα της χιονοθύελλας «Μπερτ» που σαρώνει τη Βρετανία, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε στο Χαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένα κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ένας 34χρονος άνδρας στο Δυτικό Γιορκσάιρ σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε τοίχο σε συνθήκες παγετού, ανέφερε η «Daily Mail».

Η αστυνομία του Νορθάμπτονσαϊρ ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομο.

Σε ένα άλλο περιστατικό, πέντε παιδιά και πέντε ενήλικοι χρειάστηκε να διασωθούν, όταν παγιδεύτηκαν έπειτα από κατολίσθηση στη βόρεια Ουαλία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Συναγερμός για πλημμύρες έχει σημάνει σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, η οποία έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα χιονιού.

ΦΩΤΟ REUTERS/Lesley Martin

Το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου 4.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό στην κεντρική και νοτιοδυτική Αγγλία και στη νότια Ουαλία. Στην Αγγλία η χιονόπτωση συνεχίζεται, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Άλλοι 27.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο Γιορκσάιρ και το Λίνκολνσαϊρ, στη βορειοανατολική Αγγλία, σύμφωνα με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο.

Ένας εκπρόσωπος της «Energy Networks Association» (ENA), ο Ρος Ίστον, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί επειδή «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

Στη δυτική και βορειοδυτική Ιρλανδία, 60.000 κατοικίες, αγροκτήματα και εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ESB.

Πολλοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν, ενώ δρομολόγια των πλοίων ματαιώθηκαν.

A video has emerged online showing severe flooding in Donegal as Storm Bert hit Ireland.



Gushing water could be seen flowing down Bridge Street in Donegal.



Storm Bert latest: https://t.co/E9ifKTIVeK pic.twitter.com/zCkqi8FBNX — Sky News (@SkyNews) November 23, 2024

🚨🇮🇪🇬🇧Storm Bert Brings Devastation to Ireland!! #StormBert



– Storm Bert Claims 2 Lives

– Flooding: GAA pitch in Abbeyfeale, Limerick severely flooded as River Feale overflows

– Tragedy: Second Storm Bert-related fatality reported; a man in his 60s killed in car accident… https://t.co/W3YJcETKSk pic.twitter.com/eWM0a9Ln15 — Weather monitor (@Weathermonitors) November 23, 2024

Currently clearing snow from pitch at St Mirren. Pitch inspection at 2.55 pm for potential 4pm kick-off. Scandalous that fans have to travel through an Amber weather alert when police advice was not to travel in storm Bert. @AberdeenFC @saintmirrenfc @spfl #aberdeenfc pic.twitter.com/8fAxYHPxew — Sean Wallace (@EESeanWallace) November 23, 2024

Πλημμύρες αναφέρονται ήδη στη δυτική Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία, σε ορισμένες περιοχές το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 20 – 40 εκατοστά.

Το αεροδρόμιο του Νιούκαστλ, στα βορειοανατολικά, έκλεισε λόγω του χιονιού και αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατεύθυνση και να προσγειωθούν στο Μπέλφαστ ή το Εδιμβούργο.

Just landed at 10.50am at Glasgow airport…tossed around like a rag doll by Storm Bert. Really looking forward to the return flight tonight… NOT! Next stop….a coffee or something stronger….! pic.twitter.com/mwgJBRnHdy — Mark Boyle (@MarkBoyleGeog) November 23, 2024

Πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες ματαιώθηκαν.

Ισχυρές βροχές αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Κυριακή (24.11.2024) στην ανατολική και νότια Αγγλία.