Βρετανία – Αλ Κάιντα: Συναγερμός για τρομοκρατικές επιθέσεις με drones σε αεροπλάνα και αεροδρόμια!

Όπως λέει ο Μπεν Γουάλας στην εφημερίδα Sunday Times, η Αλ Κάιντα που πραγματοποίησε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, εκτός από κτυπήματα “καμικάζι” σχεδιάζει, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιήσει ακόμη και drones παγιδευμένα με εκρηκτικά για να καταρρίψει επιβατικά αεροσκάφη, με στόχο να ξαναπάρει τα ηνία της παγκόσμιας τρομοκρατίας.

Ο Βρετανός υπουργός Ασφάλειας είχε συναντηθεί με αξιωματούχους των μεγαλύτερων αεροδρομίων του Ηνωμένου Βασιλείου λίγες ημέρες πριν το χάος που προκάλεσε drone στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ κι όπως είπε στη βρετανική εφημερίδα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος “εσωτερικής τρομοκρατικής απειλής”.

“Ο κίνδυνος για την αεροπλοΐα είναι υπαρκτός καθώς αποτελεί άκρως επιθυμητό στόχο γι’ αυτούς τους τρομοκράτες. Η Αλ Κάιντα ανακάμπτει. Έχουν αναδιοργανωθεί, επεξεργάζονται ολοένα και περισσότερα σχέδια επιθέσεων στην Ευρώπη, έχουν εξοικειωθεί με νέες μεθόδους και εξακολουθούν να τρέφουν ”φιλοδοξίες” για επιθέσεις στην αεροπλοΐα”.

Αποκάλυψε ακόμα ότι τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών καταστρώνουν σχέδια και έχουν εγκρίνει κονδύλι 25 εκατομμυρίων στερλινών σε ερευνητικό πρόγραμμα για την θωράκιση της Βρετανίας από τέτοιες απειλές.

Η κατάρρευση της τρομοκρατικής οργάνωσης “Ισλαμικό Κράτος” επιτρέπει στο δημιούργημα του Οσάμα Μπιν Λάντεν να διεκδικήσει και πάλι την “πρωτιά”, ως η σημαντικότερη τρομο – ομάδα του πλανήτη, η οποία όπως είπε ο Γουάλας, αν και έδειχνε σε κατάσταση ύπνωσης τα περασμένα χρόνια, συνέχισε να καταστρώνει σχέδια και μια μεγάλη επίθεση στην αεροπλοΐα – απειλή που “έχει κάνει υπουργούς να χάσουν τον ύπνο τους” – θα τη βοηθήσει να επανέλθει δριμύτερη.

Η Αλ Κάιντα διατηρεί στρατόπεδα εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράκ και το Σουδάν, ενώ εκτός από τις παραπάνω χώρες διατηρεί παρακλάδια στη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη κι άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.

Με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στον τομέα της ασφάλειας των αεροδρομίων οι τρομοκράτες είναι πιο δύσκολο να περάσουν λαθραία εκρηκτικά στα αεροσκάφη, λέει ο Γουάλας, αλλά, όπως επισημαίνει “έχουν διερευνήσει άλλους τρόπους να βάζουν βόμβες στα αεροσκάφη.

Αν δεν μπορείς να τα βάλεις από την μπροστινή πόρτα, θα το προσπαθήσεις από την άλλη”, τόνισε. Και προειδοποίησε: “Το 2019 θα πρέπει να αγρυπνούμε για την Αλ Κάιντα. Επανενεργοποιούν κάποιους προηγούμενους συνδέσμους τους και μονάδες λογιστικής υποστήριξης και είναι υπαρκτές οι βλέψεις τους για την αεροπλοΐα”.

Τουλάχιστον 13 τρομοκρατικά σχέδια ισλαμιστών εξτρεμιστών απέτρεψαν οι βρετανικές Αρχές από τον Μάρτιο του 2017, αλλά – όπως είπε ο υπουργός – νέα ηγετικά στελέχη εμφανίζονται και παροτρύνουν άλλους να εξαπολύσουν επιθέσεις στις Δύση…

Britain's security minister says a resurgent al-Qaeda is developing technology to bring down passenger jets https://t.co/ZdN5UKvFGR

— Sunday Times News (@ST_Newsroom) December 23, 2018