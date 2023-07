Αναστάτωση προκλήθηκε στην καρδιά της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας αλυσοδέθηκε έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με την Αστυνομία να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μαζί του.

Η περιοχή εκκενώθηκε με τον άνδρα να παραμένει «δεμένος» με χειροπέδες στην κεντρική πύλη των ανακτόρων και να απειλεί να αυτοτραυματιστεί.

Η αναστάτωση είναι μεγάλη αφού πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον που συνήθως, είναι γεμάτη με κόσμο.

🚨 | NEW: A man has handcuffed himself to the Buckingham Palace gates pic.twitter.com/zUOAbwGkVh

Στην περιοχή βρίσκονται από την πρώτη στιγμή αμέτρητα περιπολικά και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου: «Περίπου στις 17:23 ένας άνδρας πλησίασε τις πύλες του Μπάκιγχαμ και έδεσε τον εαυτό του με χειροπέδες. Οι αστυνομικοί που έφτασαν αμέσως στην περιοχή πλησίασαν τον άνδρα που πιστεύεται ότι περίπου 30 ετών και άρχισε να απειλεί πως θα αυτοτραυματιστεί. Η αστυνομία προσπαθεί να μιλήσει με τον άνδρα και να έχει ένα γρήγορο τέλος, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και το καλό άνδρα ».

2/2 – LAS are also on scene.



Police are trying to speak to the man & bring the situation to a swift conclusion to ensure his safety and welfare.