Βρετανία: Η δραματική διάσωση skipper καθώς το σκάφος του «παλεύει» με θηριώδη κύματα

Το σκάφος φαίνεται αβοήθητο μέσα στα μανιασμένα κύματα, στο ανατολικό Σάσεξ στη Βρετανία, που το έχουν περικυκλώσει – ο χειριστής του ιστιοπλοϊκου, προσπαθεί να συντονιστεί με την ομάδα διάσωσης προκειμένου να σωθεί.

Η δραματική στιγμή της διάσωσης του skipper από ελικόπτερο της ακτοφυλακής καταγράφηκε σε βίντεο που κόβει την ανάσα.

Οι εθελοντές του Εθνικού Ιδρύματος Ακτοφυλακής εντόπισαν το μικρό σκάφος που βρισκόταν σε κίνδυνο κοντά στην ακτή του Newhaven στο East Sussex- στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και το πλοιάριο πάλευε με θηριώδη κύματα.

Η ομάδα του ελικοπτέρου διάσωσης 163 της ακτοφυλακής, που έχει τη βάση του στην ακτή του Lydd στο Κεντ, απογειώθηκε προκειμένου να σώσει τον άνδρα – η διάσωση θα μεταδωθεί αύριο (24.09.2025) στο πρώτο επεισόδιο της τρίτης σειράς του ντοκιμαντέρ του Channel 5 «Coastguard: Search & Rescue SOS».

Σύμφωνα με την daily mail που εξασφάλισε το παραπάνω απόσπασμα, το βίντεο δείχνει «μία από τις πιο τολμηρές και τρομακτικές διασώσεις των τελευταίων χρόνων».

Στο βίντεο, ακούγεται ένα μέλος του πληρώματος να λέει: «Πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον τύπο… Είμαστε κυριολεκτικά οι μόνοι που μπορούμε να τον βοηθήσουμε».

Καθώς το σκάφος ταλαντεύεται από τα κύματα και οι άνθρωποι μαζεύονται στην ακτή για να παρακολουθήσουν, ένας διασώστης ακούγεται να λέει: «Προσέξτε για μεγάλα κύματα, γιατί θα πέσει από στιγμή σε στιγμή».

Ένα τεράστιο κύμα χτυπά τότε το σκάφος, σχεδόν ανατρέποντάς το, και ακούγεται ένας από την ομάδα να λέει: «Να ‘μαστε, ω, αυτός είναι. Εντάξει, ας πλησιάσουμε πιο κοντά, παρακαλώ».

Ο καπετάνιος υπέστη πολλαπλά τραύματα και εισήχθη στο Royal Sussex County Hospital στο Μπράιτον πριν πάρει εξιτήριο.