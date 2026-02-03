Βρετανία: «Ο Μάντελσον απογοήτευσε τη χώρα του» μετά την αποκάλυψη για τις επαφές του με τον Επστάιν

Ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον, εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών και πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, «απογοήτευσε τη χώρα του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού, έπειτα από νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του πρώην υπουργού με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Κιρ Στάρμερ έκρινε επίσης απαραίτητο να «δράσει γρήγορα» ψηφίζοντας νομοθεσία για την αποπομπή του Πίτερ Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων, τόνισε ο εκπρόσωπος. Μάλιστα, ο 72χρονος Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον παιδεραστή Αμερικανό.

Υπενθυμίζεται ότι, μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Τζέφρι Έπσταιν και του Πίτερ Μάντελσον, του Βρετανού πρώην πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον και πρώην υπουργού, διέταξε ο Κιρ Στάρμερ, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων.

Ο Κιρ Στάρμερ ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησής του, Κρις Γουόρμαλντ, «να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις επαφές μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Τζέφρι Έπσταιν από το 2008 μέχρι το 2010 – την εποχή που ο πρώτος διετέλεσε υπουργός – όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 2009 ο Μάντελσον, που τότε ήταν υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, έστειλε στον Αμερικανό επιχειρηματία ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσε ένα εσωτερικό υπόμνημα της κυβέρνησης.

Επρόκειτο για την ενημέρωση ενός συμβούλου για την οικονομική κατάσταση, που απευθυνόταν στον Γκόρντον Μπράουν αλλά είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό του.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times, ο Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται να προτείνει στον Έπσταιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους που λαμβάνουν οι τραπεζίτες.

Ο Μάντελσον είχε διατελέσει Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008, και είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με το βρετανικό κοινοβούλιο, έχει τεθεί σε αργία από αυτό το Σώμα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.