O τίτλος του Δούκα του Εδιμβούργου – τον οποίο κατείχε από τον γάμο του με την Ελισάβετ μέχρι και τον θάνατό του, πριν δύο χρόνια, ο Φίλιππος – πέρασε σήμερα (10.03.2023) στον πρίγκιπα Έντουαρντ. Η είδηση έγινε γνωστή με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στο Twitter.

«Ευχόμαστε στον νέο Δούκα του Εδιμβούργου χρόνια πολλά σήμερα! Ο βασιλιάς απένειμε το Δουκάτο του Εδιμβούργου στον αδελφό του, πρίγκιπα Έντουαρντ, για τα 59α γενέθλιά του» γράφει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στο Twitter.

Η ανάρτηση συνοδεύεται με την φωτογραφία του πρίγκιπα Έντουαρντ.

Δείτε την ανάρτηση:

🎉 Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



🔗https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx