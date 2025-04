Βρετανία: Οργή για τον άγνωστο που έσπασε τα αυγά γερακιών στη φωλιά τους σε livestream μετάδοση

Οι αποτρόπαιες πράξης ενός αγνώστου στη Βρετανία έχουν προκαλέσει την οργή όλων, καθώς έσπασε τα αυγά γερακιών που ήταν στη φωλιά τους.

Η ενέργεια του αγνώστου στη Βρετανία να σπάσει τα αυγά των γερακιών μέσα τη φωτιά τους την ώρα μάλιστα που το γεγονός μεταδόθηκε live από μια κάμερα που είχε τοποθετηθεί εδώ και καιρό εκεί έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Τα γεράκια τα οποία είχαν ονομάσει Άλμπαν και Μπουντίκα, φώλιασαν για πρώτη φορά στη στέγη του Καθεδρικού Ναού του Σεντ Άλμπανς, στο Χερτφορντσάιρ, το 2022. Ενα χρόνο μετά ήταν τόσο δημοφιλή που οι δραστηριότητες τους ξεκίνησαν να μεταδίδονται σε ένα αρκετά δημοφιλές livestream. Πριν λίγες ημέρες είχαν γεννήσει τρία αυγά.

Η live εικόνα σταμάτησε από χθες Δευτέρα (07.04.2025) το πρωί, καθώς νωρίτερα ένα άτομο πέρασε μέσα από τη φωλιά και κατέστρεψε τα αυγά.

Ο οργή όλων για το περιστατικό ξεχειλίζει… Η αστυνομία του Χερτφορντσάιρ ανακοίνωσε ότι φρικτό διερευνά το περιστατικό με τον ηγούμενο του ναού να εκφράζει τη θλίψη του για το τραγικό γεγονός.

Να σημειωθεί ότι η κάμερα στη φωλιά των πετριτών ήταν μια πρωτοβουλία του ναού σε συνεργασία με το Herts and Middlesex Wildlife Trust. Και οι προβολές δεν πήγαν άσχημα, καθώς πέρυσι, 519.882 άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση.

WE HAVE AN EGG!



Boudica laid an egg under the stars and returned with the dawn to warm it.

~

Missing all the action? Watch our Peregrine Live Cam: https://t.co/hMg6x7vqn1@Opticronuk @HMWTBadger @engcathedrals#Wildlife #Egg #PeregrineFalcon #StAlbans #StAlbansCathedral pic.twitter.com/6KzelAdZLX