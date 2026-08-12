Spotify: Νέα σήμανση για τους AI καλλιτέχνες – Θα εξαιρούνται από τις αλγοριθμικές προτάσεις

Το Spotify βάζει πλέον πιο καθαρούς κανόνες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όχι για το αν ένα τραγούδι έχει δημιουργηθεί με AI, αλλά για το αν ο «καλλιτέχνης» που το υπογράφει υπάρχει πραγματικά.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα θα αρχίσει να εμφανίζει την ένδειξη «AI Persona» σε συγκεκριμένα προφίλ καλλιτεχνών.

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Το νέο σήμα θα ενημερώνει τον χρήστη ότι η δημόσια ταυτότητα ενός artist ενδέχεται να είναι εξ ολοκλήρου δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη και να μην αντιστοιχεί σε πραγματικό πρόσωπο.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγή μουσικής με εργαλεία generative AI έχει περάσει από το περιθώριο στο mainstream.

Το ζήτημα, όμως, για το Spotify δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας στη μουσική. Είναι η περίπτωση όπου η ίδια η εικόνα του καλλιτέχνη (όνομα, φωτογραφίες και persona) παρουσιάζεται ως ανθρώπινη ενώ στην πραγματικότητα είναι προϊόν AI.

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Το Spotify δεν απαγορεύει την AI μουσική

Η νέα πολιτική χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: το AI Persona badge δεν σημαίνει ότι ένα τραγούδι δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Το Spotify ξεχωρίζει δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ένα κομμάτι. Για αυτόν τον σκοπό υπάρχουν ήδη τα AI Credits, μέσω των οποίων οι καλλιτέχνες μπορούν να δηλώνουν πώς και σε ποιο βαθμό χρησιμοποίησαν εργαλεία AI στη διαδικασία παραγωγής. Υπάρχει επίσης το SongDNA, το οποίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές ενός τραγουδιού.

Το νέο badge αφορά κάτι διαφορετικό: ποιος βρίσκεται πίσω από το artist profile.

Ένας πραγματικός μουσικός μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί AI για παραγωγή, στίχους, φωνητικά ή άλλα δημιουργικά στοιχεία και να εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως ανθρώπινος καλλιτέχνης. Αντίθετα, ένα profile που έχει δημιουργηθεί ώστε να εμφανίζεται ως ένας φανταστικός, φωτορεαλιστικός άνθρωπος θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως AI Persona.

Δεν θα βασίζεται μόνο στην αυτοδήλωση

Από σήμερα, οι καλλιτέχνες μπορούν να δηλώνουν μέσω του Spotify for Artists ότι το προφίλ τους αποτελεί AI Persona. Η πλατφόρμα, ωστόσο, δεν σκοπεύει να αφήσει την αναγνώριση αποκλειστικά στη δική τους δήλωση.

Το Spotify θα εξετάζει επίσης artist profiles και θα εντοπίζει εκείνα στα οποία η δημόσια ταυτότητα (το όνομα και η εικονογραφία που χρησιμοποιούνται στο προφίλ) φαίνεται να αντιστοιχεί σε φωτορεαλιστικό πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί με AI.

Αρχικά, ο έλεγχος θα επικεντρωθεί σε καλλιτέχνες που ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια απήχησης, ώστε η σήμανση να καλύπτει μεγάλο μέρος των προφίλ που επισκέπτονται οι χρήστες.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η ένδειξη AI Persona θα εμφανίζεται στο artist profile, στην αναζήτηση και στις γραμμές των τραγουδιών μέσα σε playlists. Πατώντας πάνω της, ο χρήστης θα μπορεί να δει αν ο ίδιος ο καλλιτέχνης δήλωσε την AI ταυτότητά του ή αν η ένδειξη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση του Spotify.

Στην τελευταία περίπτωση, ο καλλιτέχνης θα ενημερώνεται και θα έχει τη δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσει την ιδιότητα είτε να προσφύγει κατά της απόφασης.

Και οι αλγόριθμοι θα κρατούν απόσταση

Η αλλαγή δεν περιορίζεται σε μια πληροφοριακή ένδειξη. Το Spotify αναφέρει ότι, ως προεπιλογή, οι AI Personas δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις editorial ή algorithmic recommendations. Επομένως, ένας χρήστης δεν θα συναντά μουσική από τέτοια profiles στις εξατομικευμένες προτάσεις του, εκτός αν έχει επιλέξει ο ίδιος να τα ακολουθεί ή να ακούει τη μουσική τους.

Πρόκειται για μια αρκετά ουσιαστική παρέμβαση, καθώς η θέση ενός καλλιτέχνη στους αλγοριθμικούς μηχανισμούς ανακάλυψης του Spotify μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την παρουσία του στην πλατφόρμα.

Η εταιρεία ουσιαστικά λέει ότι η δυνατότητα δημιουργίας μιας AI persona δεν θα συνεπάγεται αυτόματα και ίση πρόσβαση στους μηχανισμούς με τους οποίους το Spotify προτείνει μουσική στους ακροατές.

Ένα νέο σύστημα «ταυτότητας»

Το AI Persona είναι το τελευταίο κομμάτι μιας ευρύτερης προσπάθειας του Spotify να ξεκαθαρίσει ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε καλλιτεχνικό προφίλ.

Μέσα στο 2026, η πλατφόρμα έχει παρουσιάσει το Verified by Spotify, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ένας καλλιτέχνης είναι πραγματικό πρόσωπο που παρουσιάζεται αυθεντικά στην υπηρεσία. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν ήδη επαληθευτεί εκατοντάδες χιλιάδες profiles, τα περισσότερα από ανεξάρτητους καλλιτέχνες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 99% των artists που αναζητούν ενεργά οι ακροατές.

Παράλληλα, το Artist Profile Protection επιτρέπει στους καλλιτέχνες να ελέγχουν και να εγκρίνουν κυκλοφορίες που αποστέλλονται στο Spotify, περιορίζοντας τις περιπτώσεις όπου μουσική αποδίδεται σε λάθος artist profile.

Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο σύστημα σημάτων που επιχειρεί να απαντήσει σε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις: ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πώς δημιουργήθηκε η μουσική και ποιοι άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν.